Begehrter Tunnelblick

Sollte es in diesem Tempo weitergehen, so hofft Breßmer, dann dürfte "Wilhelmine" Anfang kommenden Jahres in Niederbühl wieder auftauchen. Vorausgesetzt, es gibt unterwegs keine unliebsamen Überraschungen, was andererseits jeden Tag passieren könnte. "Vor der Hacke ist es dunkel", bemüht Breßmer die Redensart der Tunnelbauer, denn tatsächlich kann niemand genau sagen, wie der Untergrund unter Rastatt beschaffen ist. Zumal es unter der Murg durch deutlich ältere Gesteinsschichten gehen wird.

Doch bis dahin ist es noch ein gehöriges Stück Wegstrecke. Viel spannender ist im Moment die Zeit bis zum Start der zweiten Tunnelbohrmaschine, die noch diesen Monat ihren Betrieb aufnehmen soll. Für die Baustellenbesucher gab es deshalb zuletzt den Blick auf die volle Pracht des 1750 Tonnen schweren und 90 Meter langen, technischen Wunderwerks. "Fast so lang wie ein Fußballplatz", sagt Stefan Anderer, die die Gruppe über das riesige Baustellengelände führt. Das Hauptaugenmerk gilt - wie fast immer - den Tübbingen, jenen Puzzleteilen, aus denen die Röhre nach und nach zusammengesetzt wird. Immer sechs. "Tübbing ist vom englischen Wort Tube, Röhre, abgeleitet", erklärt er. Eine Firma in Bayern stellt die mehrere Tonnen schweren und auf den Millimeter genau gearbeiteten Stahlbetonteile her, die dann in Ötigheim verbaut werden. Sieben Stück ergeben zusammengesetzt ein zwei Meter langes Tunnelsegment mit knapp elf Metern Außen- und 9,60 Metern Innendurchmesser. Rund 30000 Tübbinge werden verbaut sein, wenn Ende kommenden Jahres die beiden, knapp 4300 Meter langen Tunnelröhren im Rohbau fertiggestellt sind. 700000 Tonnen Aushub fallen bis dahin an und werden vom Kieswerk Stürmlinger in Durmersheim verwertet.

Spannend ist im Moment vor allem die Ende des Monats anstehende Unterquerung der B36. Weil die zweite TVM sich nur sechs Meter unter der Fahrbahn in Richtung Süden tunneln wird, muss die Bundesstraße bei Ötigheim ab dem 27. September für drei Wochen gesperrt werden. Später geht es unter dem Federbach durch, der erneut vereist werden muss und ganz am Ende des Tunnels wartet in Niederbühl eine Weltneuheit. Dort geht es relativ knapp unter der stark befahrenen Rheintalstrecke durch. "Wenn da etwas passieren würde, wäre es eine Katastrophe", kann laut Breßmer kein Risiko eingegangen werden. Deshalb wird dort das Erdreich weltweit erstmals ringförmig vereist, um die nötige Stabilität des Untergrunds zu erreichen.

Mit der Inbetriebnahme des Rastatter Tunnels ist übrigens erst im Jahr 2022 zu rechnen, ein Jahr dauert der Innenausbau, zwei Jahre sind für Testfahrten veranschlagt. Bis auf der gesamten Strecke von Karlsruhe nach Basel die Züge mit bis zu 250 Stundenkilometern unterwegs sein werden, dürfte es 2035 werden. Mindestens. Anfang des Jahres wurde der Bau eines Tunnels in Offenburg und einer völlig neuen Trasse entlang der Autobahn südlich von Freiburg genehmigt, und damit eine 15 Jahre alte Planung wieder auf null gesetzt. Bis sich die Fahrzeit von Karlsruhe nach Basel von derzeit gut 100 auf dann knapp 70 Minuten verkürzen wird, wird noch reichlich Zeit vergehen.

Info: Das Info-Center Tunnel-Rastatt, zwischen der B3 und B36 bei Ötigheim, ist Dienstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Neben dem Besuch der Ausstellung sind auch Baustellenbesuche möglich, Termine müssen jedoch vorab vereinbart werden.