Zwischen Kapelle und Partyscheune

Malsch - Im Sommer in den Urlaub fahren? Das kommt für Franz Johann Wallisch und seinen Mann Wolfgang Prokop nicht infrage. "Gerade dann ist es doch so schön hier", erklärt Wallisch, der mit einer Kaffeetasse in der Hand vor dem Haus an einem kleinen Tisch sitzt und in den Garten Richtung Teich blickt. Ein Hektar misst das Grundstück in Neumalsch, auf dem beide leben. Und vor allem der Garten birgt so manche Besonderheit.

Wer könnte schließlich von sich behaupten, ein kleines Open-Air-Kino bei sich im Garten stehen zu haben? Oder eine geweihte Kapelle? In Wallischs Garten findet sich beides. Aber der Reihe nach.

Wallisch lebt seit seiner Geburt in dem Haus. Gebaut wurde der Siedlungshof 1952. "Mein Vater war Heimatvertriebener aus dem Böhmerwald", erzählt der 57-Jährige. Damals hatte es auf dem Grundstück keinen Baum und keinen Strauch gegeben, erinnert sich Wallisch. "Alles, was hier wächst, hat mein Vater angepflanzt."

Und das ist mittlerweile gar nicht so wenig. Überall ist es grün und blüht. "Aber das ganze Grundstück zu pflegen - das wäre unmöglich", bedauert Prokop. "Wir müssen Prioritäten setzen", ergänzt Wallisch. Dort, wo sie sich aufhalten, ist der Garten bewirtschaftet - mit der Schere wird der Rasen aber selbst da nicht getrimmt. "Wir haben einen Natur- und Bauerngarten", betont Wallisch. Und in der Natur wächst eben auch so manches Unkraut.

Trotzdem verbringt vor allem Prokop, der bereits in Rente ist, jeden Tag drei bis vier Stunden mit Gartenarbeit. Allein das Rasenmähen dauert drei Stunden. Und auch die 80 Meter lange Hecke, die das Grundstück umgrenzt, muss zweimal im Jahr geschnitten werden. "Da holen wir uns aber Hilfe von einem Freund", verrät Wallisch, der gelernter Zierpflanzengärtner und Florist ist. "Wenn man da nicht hinterher ist, wächst einem das Unkraut über den Kopf."

Die Arbeit zahlt sich aus: Im Garten findet man so einige gemütliche Ecken. Es gibt einen Pavillon, dort wird gefrühstückt. Abends sitzen beide gerne vor dem Haus. "Nach dem Absacker ist es dann nicht mehr weit ins Bett", schmunzelt Wallisch. Und auch einen Wintergarten gibt es. Darin stehen aber, sobald es kalt wird, alle möglichen Gartenpflanzen - zum Überwintern.

Buntes Programm im Open-Air-Kino

In lauen Sommernächten wartet aber ein ganz anderer Höhepunkt im Garten: ein aus Fahnenstangen und Stoff selbst gebautes Open-Air-Kino. "Den Stoff zieht man einfach an der Stange hoch", berichtet Wallisch. Hoch im Kurs stehen unter anderem Operetten, Opern und Musicals, denn davon ist Wallisch, der schon selbst einmal ein Musical geschrieben hat, großer Fan. Auch James-Bond-Filme sehen sich die beiden manchmal auf der rund zehn Quadratmeter großen Leinwand an. "Oder alle drei Teile Sissi", schmunzelt Prokop. Freunde der beiden werden ebenso immer wieder zu einem Filmabend eingeladen. Über einen zu lauten Ton müssen sich Wallisch und Prokop indes keine Sorgen machen. "Unmittelbare Nachbarn haben wir keine", verdeutlicht der 66-jährige Prokop.

Doch auch für ruhigere, nachdenklichere Stunden haben Wallisch und Prokop ein geeignetes Plätzchen: eine eigene Kapelle, die der Vater 1985 baute. "Mein Vater hatte eines Nachts von seinem Bruder geträumt. Der sagte ihm, dass er eine Kapelle bauen soll", erzählt Wallisch. Als am nächsten Tag zufällig ein befreundeter Architekt vorbeikam, der auch noch den gleichen Vornamen wie der Bruder hatte, erzählte ihm Wallischs Vater von dem Traum. Daraufhin nahm der Architekt die Sache in die Hand, plante die Kapelle und ließ das Vorhaben vom erzbischöflichen Bauamt in Freiburg absegnen. "Der Pfarrer von Malsch kam am 27. September 1987 und weihte die Kapelle", blickt Wallisch zurück. Immer wieder hatte Wallischs Vater, der mittlerweile verstorben ist, in der Folgezeit einen Pater aus Maria Bickesheim in Durmersheim organisiert, der in der kleinen Kapelle Messen hielt. Und auch zahlreiche Seniorennachmittage fanden in dem Garten rund um die Kapelle statt. Heiraten dürfe man dort allerdings nicht, bedauert Wallisch. "Schade eigentlich."

Heute nutzt der 57-Jährige die Kapelle zum Nachdenken, beispielsweise wenn Veränderungen anstehen. "Ich bekomme dann den Kopf frei." Stirbt jemand aus dem weit verstreuten Freundeskreis, so gehen Wallisch und Prokop in die Kapelle, um eine Kerze anzuzünden.

Besinnlich geht es aber bei den beiden nicht immer zu. Im Gegenteil: Das Feiern scheint bei ihnen ebenso beliebt zu sein. Eine alte Scheune auf dem Grundstück haben die beiden als Partyraum umgebaut - und schon die tollsten Feiern ausgerichtet. Meist seien es Mottopartys, erzählt Prokop. Im Laufe der Jahre seien schon einige zusammengekommen: von einer italienischen Nacht über Opernball - bei dem alle Frauen im Abendkleid und Männer mit Fliege erschienen -, Fluch der Karibik, Bauchtanz, Nikolauspartys bis zum Tanz der Vampire. Von dieser Feier schwärmen Wallisch und Prokop noch heute: Alle Gäste wurden von einer Maskenbildnerin geschminkt, der Saal war entsprechend dekoriert - und sogar einen selbstgezimmerten Sarg gab es. "Das war die gelungenste Party", resümiert Wallisch. "Es wird schwer, das zu toppen", sagt er im Hinblick auf seinen 60. Geburtstag und hofft auf eine passende Idee. Drei Jahre Zeit hat er bis dahin noch.