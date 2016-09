Landratsamt schiebt Schuttablagerung Riegel vor Von Helmut Heck Durmersheim - Ein Umschlagplatz für Bauschutt ist in dem Bebauungsplan für das ehemalige Gelände der Möbelfabrik Moser, den der Gemeinderat vor drei Jahren auf Veranlassung der Eigentümerin der Fläche, dem Immobilienunternehmen Aurelis, erstellt hat, nicht enthalten. Aber genau für diesen Zweck hat das Unternehmen Teilflächen in Beschlag genommen. Das ergaben Hinweise aus der Bevölkerung und Recherchen unserer Zeitung. Nachdem wir Ende der vergangenen Woche über die Suche nach Interessenten für das Logistikzentrum berichtet hatten, das auf dem früheren Werksgelände gebaut werden soll, meldete sich diese Woche eine Leserin, die schilderte, dass dort neuerdings viel Aushub gelagert werde. Seit etwa Mitte August würden fast täglich von Lastwagen Erdmassen abgeladen. Beim Blick auf das Areal, das von der Ostseite gut einzusehen ist, kann jedermann den Hinweis auf viele Erdhaufen bestätigt sehen. Es sieht aus wie auf einer Bodendeponie. Die Gemeinde und das Landratsamt teilten auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass sie erst am Montag von den Materialanlieferungen erfahren hätten. Das Kreis-Umweltamt habe sich daraufhin unverzüglich an Ort und Stelle ein Bild verschafft, erklärte die Pressesprecherin des Landratsamts, Gisela Merklinger. Es sei festgestellt worden, dass es sich um "genehmigungspflichtige Ablagerungen" von Bauschutt handele. Man habe die Gemeinde unterrichtet und Kontakt mit der Firma aufgenommen. Die Angelegenheit sei der Gewerbeaufsicht übergeben worden. Allein die Menge, die bereits auf die Fläche gebracht wurde, sei genehmigungspflichtig. Eine Erlaubnis liege aber nicht vor. Aurelis werde aufgefordert, den Schutt zu entfernen. Das entsprechende Schreiben sei auf dem Weg, hieß es am Donnerstagnachmittag aus dem Landratsamt. Ferner teilte die Pressesprecherin mit, dass ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden sei. Das Prozedere beinhalte für das Unternehmen freilich die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und eine nachträgliche Genehmigung zu beantragen. Über diese müsste dann das Landratsamt befinden. Ausgang offen. Fast zeitgleich mit der Auskunft der Behörde übermittelte Aurelis nach einer entsprechenden Anfrage unserer Zeitung vom Vortag eine Erklärung. Der zufolge handele es sich "um Erdaushub eines anderen Hochbauvorhabens" des Unternehmens. Er sei "bereits beprobt" und "unbelastet". Da man am Herkunftsort aber "keine Möglichkeiten" habe, das Material zu sortieren, "geschieht dies nun auf unserem Gelände in Durmersheim", heißt es in der Stellungnahme. "Wir sortieren die Erdhügel nach Kriterien der Körnung (grob- bis feinkörnig). Danach wird entschieden, wo sie wiederverwendet werden können." Das Unternehmen gehe "davon aus, dass dies im Oktober abgeschlossen ist und das Material wieder abgefahren wird". Das Einschreiten des Landratsamts dürfte diesem Plan vorerst Einhalt geboten haben. Anwohner berichteten, dass am Donnerstag keine Anlieferungen mehr bemerkt worden seien. Leute in der Nachbarschaft wollen in der vergangenen Woche ferner beobachtet haben, dass von den getrennt gelagerten Chargen mit Eimern Proben genommen worden seien. Die Angaben von Aurelis lassen vermuten, dass diese Arbeiten im Zusammenhang mit der "Sortierung" standen. Die Aurelis-Baustelle, von der der Schutt stammt, soll gut informierten Quellen zufolge, in der Fautenbruchstraße in Karlsruhe liegen. Dort, unweit des Südeingangs des Hauptbahnhofs will die in Eschborn in Hessen ansässige Firma ein Objekt für "Büro/Praxis, Halle/Produktion" errichten, wie auf der Unternehmens-Homepage zu lesen ist. Auf dem Grundstück standen offensichtlich alte Gebäude, die abgerissen wurden. Auf dem Moser-Gelände stehen derzeit auch Fahrzeuge, Bürocontainer und große Kabelrollen. Sie gehören zu einem Unternehmen, das für die Telekom Breitbandkabel verlegt. Mit den Erdablagerungen hat diese Firma nichts zu tun, sie ist nur ein vorübergehender Mieter. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





