Wiederbegegnung mit Gabi Streile

Rastatt - Seinen 40. Geburtstag feiert der Rastatter Kunstverein in diesem Jahr auf vielfältige Weise, unter anderem mit zwei Ausstellungen, die zu Wiederbegegnungen einladen. Der Verein hat Künstler um ihre Beiträge gebeten, die vor Jahrzehnten schon einmal in der Pagodenburg ausgestellt hatten und nun zu einigem Ruhm gelangt sind. Den Auftakt machte im Frühsommer Uwe Lindau, jetzt ist Gabi Streile an der Reihe. Die Vernissage ist heute um 17 Uhr.

Aus ihrem Atelier in Oberkirch hat die Malerin, deren Werke unter anderem in der Städtischen Galerie Karlsruhe und der Sammlung Würth vertreten sind, gut 20 Beispiele mitgebracht - die meisten aus den vergangenen fünf Jahren. Zwei davon waren allerdings schon 1987 bei Streiles erster Ausstellung in der Rastatter Pagodenburg zu sehen. Auch diesmal fallen sie dem Besucher als erstes ins Auge, denn sie sind speziell für die hohen, schmalen Wände des barocken Gartenschlösschens entstanden: Im extremen Hochformat sind zwei Pappelen zu sehen, die den Zugang zum kleinen Kabinett im Erdgeschoss perfekt einrahmen.

Schon der Auftakt der Schau kündigt also an, was den Betrachter erwartet, denn Gabi Streile hat für die Rastatter Ausstellung ausschließlich Landschaftsgemälde aus ihrem vielfältigen Å’uvre ausgewählt. Und die Pappel wird dem Ausstellungsbesucher noch einige Male begegnen. Leitmotiv der Schau ist die wasserreiche Auenlandschaft am Rhein mit ihren Lichtstimmungen im Frühling, im Altweibersommer und im Herbst, bei Sonnenuntergang oder im Morgennebel. Der Besucher kann also einen wahren Augenspaziergang durch die oberrheinische Landschaft unternehmen, dabei auch einen Blick von den Vorbergen des Schwarzwalds in eine scheinbare Unendlichkeit werfen - oder in die Seele der Künstlerin. Denn natürlich sind es nicht einfach Landschaften die Gabi Streile - übrigens in zunehmender Abstraktion - darstellt. "Ich muss von einer Landschaft ganz durchdrungen sein", sagt sie. Ihr gehe es um das Existenzielle in der Natur, um ihre Macht - und manchmal auch um ihre Gewalt. Fasziniert ist sie zum Beispiel von der Naturbeschreibung in Goethes "Werther", die vielmehr von Seelenzuständen erzählen als von Landschaften. Die Lektüre inspirierte sie etwa zu dem Bild "Schönes Tal - sanftes Gelb". Der Titel ist gewollt unpathetisch (das Pathos spielt sich stets in den Bildern selbst ab), und drückt auch aus, dass es Streile um das Malerische selbst geht. "Wie Gelb zu Licht wird, ohne noch Farbe zu sein", darauf sei es ihr hier angekommen, erklärt die Malerin.

"Blue in Green" ist eine Jazzkomposition von Miles Davis aus dem Jahr 1959 - und ein weiterer Bildtitel von Gabi Streile: Unter einem blauen "Wahnsinnshimmel" breitet sich eine nicht minder expressive Waldlandschaft aus. Es handelt sich um ein Beispiel in Streiles Schaffen, das die Abstraktion recht weit führt - fast bis zum Ungegenständlichen. Dennoch bleibt die Landschaft erkennbar. Ältere Bilder - zum Beispiel die beiden Pappeln vom Anfang - haben dagegen fast etwas Impressionistisches.

Die Wanderung durch Gabi Streiles Oberrhein-Landschaften macht aber auch einen Abstecher an den fernen Berliner Plötzensee, wo Himmel und Wasser in tiefes Rot getaucht scheinen. "Eine Idylle", sagt die Künstlerin, "die für mich aber ihre Unschuld verloren hat". In unmittelbarer Nähe befand sich eine Hinrichtungsstätte der Nazis, heute ist es ein Gedenkort.

Die sehenswerte Ausstellung fügt sich harmonisch in die nicht einfach zu bespielenden Räume der barocken Pagodenburg ein. Zu erleben ist sie bis 9. Oktober. Die Öffnungszeiten sind freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.