Von Beginn an ein Besuchermagnet

Elchesheim-Illingen - Von Beginn an erwies sich das Dorffest, das übers Wochenende in Elchesheim-Illingen gefeiert wurde, als Besuchermagnet. Es ging los mit dem Brezelsteckenumzug, der auf Familien mit Kindern eine starke Anziehungskraft hatte. Es waren bestimmt 150 Personen, die sich am Samstagnachmittag vor dem Kinderhaus in der Feldstraße versammelten, die Kleinen mit bunt gezierten Astgabeln, an die das Backwerk gehängt wurde.

Der Musikverein formierte sich, um mit Tschingderassabum vorneweg zu marschieren. Frohen Schritts spazierte die muntere Gesellschaft einmal ums Karree, durch die Goethestraße und die Speyerer Straße zur Hauptbühne vor dem Rathaus, wo Bürgermeister Rolf Spiegelhalder schon wartete, um das Fest auf Erwachsenen-Art zu eröffnen: mit dem Fassanstich.

Bevor er dafür den Hammer vorholte, lobte er das "sonnige Wetter", richtete Begrüßungsworte an prominente Gäste mit Landrat Jürgen Bäuerle an der Spitze und versicherte, dass an den beiden Dorffesttagen "keiner zu kurz kommen" werde, in kultureller Hinsicht genauso wie kulinarisch, an den Ständen der Vereine gebe es "nicht nur Wurst, Wurst, Wurst". Spiegelhalder hob besonders hervor, dass es sich auch bei allen künstlerischen Akteuren entweder um Einheimische oder mit dem Ort verbundene Menschen handele.

Ferner stellte er heraus, dass das Veranstaltungsmotto "Unser Dorf bewegt sich" aus den Vereinen gekommen sei. Auf seine Teilnahme am Spendenlauf der Rheinwaldschule müsse er jedoch verzichten, er absolviere aber neuerdings die innerörtlichen Dienstfahrten mit dem Fahrrad. Nach diesem Bewegungsversprechen holte sich das Ortsoberhaupt aus dem Publikum den Landrat und Rastatts OB Hans Jürgen Pütsch als Nothelfer fürs Anzapfen. War aber gar nicht nötig. Ganz locker brachte Spiegelhalder mit leichtem Schlag den Gerstensaft zum Fließen. Das Fest war eröffnet.

Inzwischen hatte schon der Musikverein auf der Bühne Platz genommen, sofort ging es weiter im Programm. Leerlauf kam an beiden Tagen so gut wie nicht vor. Während vor dem Rathaus zum Auftakt Blasmusik erklang, starteten dahinter auf der sogenannten Feuerwehrbühne die Five Ytongs ein rockiges Alternativangebot.

Bei solchen Kontrasten blieb es bis Festende. An musikalisch verschiedenartigen Sparten herrschte kein Mangel. Es traten die Formation "Mike un mir" um Michael Busch auf, daneben Peter Lehel mit Quartett, Sebastian Niklaus, Lea Würz, Erwin und Freunde, Monika und Wolle, der Harmonika-Club, die Parforcehornbläser, der MGV Rheinlust, nicht zu vergessen die Bands Micro Motion, Capital Memory, Tacheles, Arrow, Cabanossi und Destiny Unknown. Es gab Darbietungen von Tanzgruppen und Vorführungen des Judo-Clubs.

Bilderbuchwetter löste an beiden Tagen durchgängigen Hochbetrieb aus. Als abends die Sonne unterging, stand das Thermometer noch bei 22 Grad und nicht nur vor dem heißen Flammkuchenofen standen Hungrige Schlange.

Das Wasser konnte einem im Munde auch an jenem Verkaufstisch zusammenlaufen, an denen das neue Kochbuch "Für Liib un Seel" (wir berichteten) feilgeboten wurde. Es ging weg wie die sprichwörtlichen Semmeln. Die darin enthaltenen Beiträge von Tony Marshall und Heinz Fütterer konnte man sich am Sonntagvormittag von den Herren signieren lassen.

Nachmittags brachte Dialektdichter Valentin Hörig seine Werke zur Geltung. Bildende Künstler stellten sich in einer Freiluft-Galerie vor. Kinder zog es in einen Rheinwald-Parcours, der in der Turnhalle aufgebaut war, und zu Wasserspielen bei der Feuerwehr. Der Obst- und Gartenbauverein prämierte derweil die Gewinner eines Wettbewerbs um die größte Sonnenblume. Im Sitzungssaal des Rathauses dokumentierte eine Fotoausstellung, wie sich das Ortsbild in den letzten hundert Jahren verändert hat.

Veränderung steht auch dem Festgelände bevor. Der Parkplatz am Rathaus, unter dessen Bäumen sich schöne Biergartenatmosphäre ausbreitete, wird Teil der neuen Ortsmitte. Die Umgestaltung beginnt, so verkündete es der Bürgermeister bei der Festeröffnung, am 19. November. Das nächste Dorffest soll auf dem neuen Terrain in fünf Jahren zum 50-Jahr-Jubiläum der Gemeindefusion gefeiert werden.