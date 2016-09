Tierischer Spaß im Cuppamare Von Frank Vetter Kuppenheim - "Mit Kind und Kegel", lautet eine etwas in die Jahre gekommene Redewendung. Beispielsweise kann man mit Kind und Kegel ins Schwimmbad gehen. In Kuppenheim war der Kegel gestern durch das Wort Hund ersetzt worden. Die Knöpflestadt hatte zum ersten Hunde-Schwimmen ins Cuppamare eingeladen. Ein ungewohntes Bild bot sich dem Betrachter im Kassenbereich des Hallenfreibads: Eltern und Kinder, die Badetaschen prall gefüllt - und einen Hund an der Leine. Erstmals durften die Vierbeiner in einem abgegrenzten Bereich des großen Beckens schwimmen. Die Idee zum Hunde-Schwimmtag hatte Anette Putschler, die in der Kuppenheimer Stadtverwaltung für das Cuppamare zuständig ist. "In einer Bäderfachzeitschrift habe ich einen Artikel über einen solchen Aktionstag in Norddeutschland gelesen", erzählt sie. Da habe sie sich gedacht: "Wir haben schon so viele Aktionen hier im Cuppamare gemacht, das wäre doch auch etwas für uns." Für die Organisation des ungewöhnlichen Badetags zum Abschluss der Saison hatte Putschler das Kuppenheimer Hundezentrum gewonnen. Auf dem Gelände des Hallenfreibads konnten sich die Besucher über die verschiedensten Themen rund um des Menschen liebsten Freund informieren, beim Schnupper-Agility mitmachen oder den Vorführungen der neu gegründeten Crossdogging- und Formationslaufgruppe "Underdogs" zuschauen. Die Hauptattraktion jedoch war das Schwimmangebot für die Hunde. Große, kleine, ganz mutige und eher vorsichtige Vierbeiner waren da zu bewundern, wie sie das Nass erkundeten oder gleich begeistert hineinsprangen. Zu den begeistertsten zählte der wohl kleinste vierbeinige Badegast, die nur eineinhalb Kilogramm schwere Mini-Chihuahua-Hündin "Kaysy". Ihr Herrchen Horka Imrich und ihr Fauchen Cindy Bühler wohnen in Rastatt und sind mit ihrem kleinen Liebling in der Kuppenheimer Hundeschule aktiv; so erfuhren sie von dem Aktionstag. "Das ist super und macht total Spaß. ,Kaysy' schwimmt gerne, sogar in der Murg", berichtet Imrich stolz. "Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, wie das hier abläuft", schaut Andreas Unser erstaunt auf das friedliche Treiben der Hunde im Schwimmbecken und am Beckenrand. Seine "Saika", eine 55 Kilogramm schwere Leonberger-Hündin, sei auch eine Wasserratte, erzählt der Rastatter. Dass der Sonntag als reiner Hundebadetag konzipiert war, hatte zwei Gründe. Zum einen wurde der Chlorgehalt im Becken so weit abgesenkt, dass er für die Vierbeiner unbedenklich ist, wie Putschler erläutert; für den Menschen müsste der Gehalt der Chemikalie höher sein. Zudem war außer dem Schwimmmeister kein Aufsichtspersonal am Becken. Gefallen hat das Event offensichtlich allen: "Super, toll, das müssen die noch einmal machen", war immer wieder von den Hundehaltern zu hören. Das Cuppamare hat nun bis zum 2. Oktober wegen der technischen Revision geschlossen. Am 3. Oktober öffnet es wieder seine Pforten. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ötigheim

Einbrecher entpuppt sich als Igel Ötigheim (red) - In Angst und Schrecken versetzt hat in der N acht zum Mittwoch ein vermeintlicher Einbrecher eine Anwohnerin der Straße "Breit-Eich". Gleich zweimal alarmierte sie die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche im Garten vernahm (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - In Angst und Schrecken versetzt hat in der N acht zum Mittwoch ein vermeintlicher Einbrecher eine Anwohnerin der Straße "Breit-Eich". Gleich zweimal alarmierte sie die Polizei, weil sie verdächtige Geräusche im Garten vernahm (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Stuttgart

Einschleppung von Tierseuchen Stuttgart (lsw) - Das Risiko der Einschleppung von Seuchen über illegal mitgebrachte Tiere und Lebensmittel aus tierischer Herkunft bleibt nach Angaben von Verbraucherminister Peter Hauk hoch. Eine besondere Gefahr seien illegale Einfuhren aus Staaten außerhalb der EU (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Das Risiko der Einschleppung von Seuchen über illegal mitgebrachte Tiere und Lebensmittel aus tierischer Herkunft bleibt nach Angaben von Verbraucherminister Peter Hauk hoch. Eine besondere Gefahr seien illegale Einfuhren aus Staaten außerhalb der EU (Foto: dpa). » - Mehr