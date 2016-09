"Kleiner Donner" bringt das Publikum zum Lachen Von Marco Schmittner Rastatt - Die Familie Carelli feiert auf dem Rastatter Festplatz mit ihrem Circus Carelli Premiere vor ausverkaufter Manege. Zahlreiche Familien erfreuen sich dabei mit Popcorn, Zuckerwatte und allerlei Getränken an der rund zweieinhalbstündigen Show. Egal, ob Tiervorstellung, akrobatische Höhepunkte oder musikalische Einlagen, das Rastatter Publikum ist an diesem Abend begeistert. Der erste Auftritt gehört Zirkusclown Timmy Barelli, der das Publikum herzlich mit einer musikalischen Einlage empfängt. Einige Eltern sowie deren Kinder begrüßt der Publikumsliebling sogar per Handschlag. Anschließend präsentiert Juniorchef und Tierlehrer Franz Spinelli die erste Tiershow. Mit Kamelen und Pferden zeigt er eine Dressurdarbietung, bei der die Tiere einwandfrei harmonieren. Beeindruckend sind die Jonglierkünste von Edi Laforte, der sowohl mit Bällen, Kegeln, als auch Reifen überzeugen kann. Sogar freihändig mit kleinen Tischtennisbällen, die er aus dem Mund katapultiert, zeigt er sein ganzes Können, ehe Salima Sidney ihre akrobatischen Künste in der Luft präsentiert. An einem langen, weißen Vertikaltuch, das von der Decke herabhängt, führt sie verschiedene Figuren und Hänge durch. Die jüngste Akrobatin Ashley stellt zu einem Mix der Lieder "Danza Kuduro" von Don Omar und "Che chere che" von Gustavo Lima selbstbewusst einen dynamischen Tanz mit Hula-Hoop-Reifen vor. Angekündigt als "größtes Pferd der Welt" hat anschließend "Akhari" ("kleiner Donner") seinen großen Auftritt. Mit einer Größe von gerade mal 50 Zentimetern bringt der temperamentvolle Hengst das Publikum zum Lachen. Aber auch "Manelito", das "schönste Pferd der Welt", wie John Hugo Spindler den Esel aus Mexiko vorstellt, begeistert die Zuschauer bei der Show mit Clown Timmy. Bevor Spindler die Zuschauer in die Pause verabschiedet, bittet der Moderator: "Besuchen Sie weiterhin den Zirkus in Ihrer Stadt, da man den Zirkus schließlich nur im Zirkus sehen kann" sagt er. Während der Pause haben Eltern und ihre Kinder die Möglichkeit, auf Kamelen oder Ponys zu reiten und sich den Tierpark auf dem Festplatz anzuschauen. Laforte führt nach der Pause eine weitere Tiershow durch. Mit seiner "Rasselbande", gespickt mit mehreren Hunden und einer Katze, stellt er diverse Kunststückchen mit Reifen und Hürden vor, wobei die Hunde sichtlich aufgeregt und erfreut sind. Abgerundet wird der Abend von der Artistin Ramona Carelli, die am Vertikalseil eine kraftvolle Darbietung zeigt. Am kommenden Mittwoch um 20 Uhr findet auf dem Festplatz eine "Ladys Night" im Circus Carelli statt, bei dem alle Damen freien Eintritt haben. Am 18. September folgt dann der "Papitag" mit freiem Eintritt für die Herren. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben