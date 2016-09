Flüge im Tragschrauber besonders gefragt Von Hans Riemer Rastatt - "120 Mitglieder zählt unser Verein, wovon 15 Jugendliche und 60 Piloten sind. Wir verfügen über neun eigene Segelflugzeuge, Motorsegler, Leichtflugzeuge und Sportmaschinen. Unser Luftraum wird von der französischen Luftraumkontrolle von Straßburg aus überwacht", berichtete Motorflug-Ausbildungsleiter Wolfgang Schnepf beim Flugplatzfest der Luftsportgruppe Rastatt. "Wir warten unsere Maschinen selbst, wodurch wir die Kosten für unsere Mitglieder gering halten können, diese sich aber aktiv an der Unterhaltung der Maschinen und Platzanlagen engagieren müssen", ergänzte der Werkstattleiter Günter Pelz. Jugendliche können mit 14 Jahren die 30-stündige Ausbildung beginnen und ab 17 Jahren den Segelflugschein erwerben. Zum Motorflugschein ist es dann mit einer zehnstündigen Fortbildung nur noch ein kleiner Schritt. Derzeit verfügt der Verein über fünf Ausbilder. Die erste weibliche Ausbilderin ist kurz vor ihrem Abschluss. "Trotzdem ist unser Verein fast ausschließlich männlich. Das Fliegerherz ist halt männlich", bemerkte Pelz trocken. "Neben unserer Jugendarbeit bieten wir auch Erwachsenen, die vom lautlosen Gleiten und faszinierenden Spiel mit der Natur träumen, einen Segelflug-Schnupperkurs an", warb Schnepf für einen Einstieg in seinen faszinierenden Sport auch jenseits der 40. Probleme sieht Schnepf für den Sport in der fortschreitenden Reglementierung und den Dokumentationspflichten und der immer näher an das Segelfluggelände heranrückenden Wohnbebauung. Außerdem ärgert er sich über rücksichtslose Hundehalter, die das im Landschafts- und Naturschutzbereich liegende Gelände als Hundetoilette missbrauchen. Damit es bei den begehrten Rundflügen mit Motorflugzeugen und Tragschrauber zu keinem Engpass kam, beteiligten sich benachbarte Vereine mit ihren Maschinen. Besonders gefragt waren die Rundflüge mit dem gelben offenen Tragschrauber. In seiner Funktionsweise ähnelt er einem Hubschrauber, wobei der Rotor nicht durch ein Triebwerk, sondern durch den Fahrtwind in Drehung versetzt wird. Der Vortrieb erfolgt durch ein Propellertriebwerk. Tragschrauber sind interessant für Anwendungen, bei denen geringe Geschwindigkeiten erwünscht, aber Senkrechtstart und -landung nicht notwendig sind. Die kleinen Piloten konnten ihre Geschicklichkeit am Flugsimulator testen, den die Jugendgruppe des Vereins gebaut hatte. Den ganzen Tag über versorgten Mitglieder des Vereins die zahlreichen Gäste auf der BAldenau mit Essen und Trinken und standen für Informationen zum Verein und zur Pilotenausbildung im Segel- und Ultraleichtflug bereit. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben