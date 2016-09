Defektes Dach: Jahnhalle gesperrt

(red) - Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Autofahrer aus Gaggenau am frühen Sonntagmorgen auf der A5 bei Ubstadt-Weiher. Der Wagen war von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich infolgedessen überschlagen (Symbolfoto: av). » - Mehr

(sie) - Einen Auftakt nach Maß feierten am Donnerstagabend mehr als 1 000 Besucher im Festzelt - inklusive reichlich Gerstensaft aus Einliter-Bierkrügen. Das Bühler Zwetschgenfest geht in seine 69. Runde. OB Hubert Schnurr hatte seine Mühen beim Fassanstich (Foto: bema). » - Mehr

(hol) - Ewige Baustellen, Ruinen, Projekte im Dornröschenschlaf: Davon gibt es einige in Baden-Baden. Das Badische Tagblatt präsentiert einen Überblick über solche Fälle von Stillstand und Verfall und berichtet über den jeweiligen Stand der Dinge (Foto: Holzmann). » - Mehr

(win) - Die Wohnungsnot in Karlsruhe ist groß, vor allem für Studierende. Es gibt zu wenig Zimmer in Wohnheimen und zu wenig bezahlbare Wohnungen. Mit einem Zeltcamp vor dem Schloss (Foto: dpa) soll nun Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden. » - Mehr

Karlsruhe