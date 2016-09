"Kinder darin bestärken, dass jede noch so kleine Hilfe wichtig ist"

BT: Frau Jung, wie ist die Idee entstanden, eine neue Jugendrotkreuzgruppe in Bietigheim zu gründen?

Claudia Jung: Unsere bisherige Jugend bestand die letzte Zeit immer aus Jugendlichen, die bereits 16 Jahre und älter sind. Zudem wurden wir immer wieder von Eltern angesprochen, deren Kinder gerne ins JRK eintreten möchten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschieden, eine Extragruppe für die jüngeren zu gründen. Bisher ist es leider daran gescheitert, dass kein Jugendleiter zur Verfügung stand. Nun haben wir, die neu gewählten stellvertretenden Bereitschaftsleiter, entschieden, diese Aufgabe anzunehmen und hoffen natürlich, dass sich einige Kinder finden, die Spaß haben, mit uns etwas über Erste Hilfe zu lernen.

BT: Wer kann mitmachen?

Jung: Alle interessierten Kinder von acht bis 15 Jahren sind bei uns herzlich willkommen.

BT: Was lernen Kinder in dieser Gruppe?

Jung: In erster Linie wollen wir mit den Kindern Spaß haben und spielen. Und beim Spielen, wollen wir versuchen, das Thema "Erste Hilfe" mit einfließen zu lassen. Kinder in dem Alter interessieren sich meist sehr für "Blaulicht-Autos" wie den Rettungswagen, die Feuerwehr oder auch die Polizei. Dieses Interesse kann man nutzen, um sie spielerisch an die Arbeit ranzuführen. Wir können ihnen erklären, wann die Autos mit "Signal" fahren, und warum es dann auch wichtig ist, sich entsprechend als Verkehrsteilnehmer zu verhalten, zum Beispiel warum man eine Rettungsgasse bildet.

BT: Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass bereits Kinder sich mit Themen rund um die Erste Hilfe auseinander setzen?

Jung: Wenn es nach uns geht, kann man natürlich nie früh genug damit anfangen, Kinder die "Erste Hilfe" nahezulegen. Und im Grunde fangen die meisten Kinder intuitiv relativ früh schon damit an, von sich aus Hilfe zu leisten. Viele Kleinkinder möchten "pusten" wenn sich ein anderes Kind verletzt hat. Oder auch im Kindergarten sind Kinder schnell zur Stelle, wenn sich ein anderes Kind verletzt hat, und bieten an, einen Kühlakku zu holen oder ein Pflaster draufzukleben. Und wir möchten Kinder dabei unterstützen, beim Älterwerden diese Hilfsangebote nicht zu verlieren, sondern ihnen zeigen, in welchen Situationen welche Maßnahmen die richtigen sind.

BT: Wie kann man diese Themen kindgerecht aufarbeiten?

Jung: Das kann man auf vielfältige Art tun und ist natürlich auch altersabhängig. Es ist zum Beispiel ein riesen Spaß, einem Teddybären einen Verband oder ein Pflaster zu verpassen. Oder besagten Teddy bei einem gespielten Unfall zu retten und mit der Trage in Sicherheit zu bringen. Gleichzeitig achten wir darauf, dabei die entsprechenden Handgriffe zu zeigen und die Kinder darin zu bestärken, dass jede noch so kleine Hilfe wichtig ist und man sich nur trauen muss.

BT: Sind andere JRK-Gruppen Vorbild gewesen, zum Beispiel Elchesheim-Illingen?

Jung: Nein, die JRK-Gruppe in Bietigheim hat schon eine lange Tradition, es fehlte in letzter Zeit einfach an einem Jugendleiter.

BT: Sind mit anderen JRK-Gruppen Kooperationen oder ein Austausch geplant?

Jung: Fest geplant ist bisher nichts, aber wir stehen mit anderen JRK-Gruppen in Kontakt und tauschen uns aus. In Zukunft wird es bestimmt das eine oder andere gemeinsame Projekt geben.

Die JRK-Gruppe in Bietigheim trifft sich heute, 18 Uhr, im DRK-Haus in Bietigheim in der Malscher Straße 22 B und dann immer 14-täglich.