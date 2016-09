Ibis-Hotel barockt mit seiner Einrichtung



Rastatt (ema) - Die ersten Gäste durften sogar schon vor dem Start die Probe aufs Exempel machen: Eine Rastatter Hochzeitsgesellschaft verbrachte am Wochenende die Nacht im neuen Ibis-Styles-Hotel an der Ludwigsfeste. Gestern fiel dann der offizielle Startschuss - das erste Dutzend Gäste aus ganz Deutschland wurde im Laufe des Tages an der Adresse "Am Schlossplatz 1" erwartet. "Es war viel Arbeit, aber es hat Spaß gemacht", sagt Mieke Hinrichs über die Bauphase. Die Direktorin des Ibis-Hotels kommt aus dem hohen Norden, doch Mittelbaden ist ihr bereits vertraut. Die letzten zweieinhalb Jahre war sie stellvertretende Direktorin des Holiday Inn Express in Baden-Baden. Diese Herberge in der Kurstadt steht unter derselben Regie wie das Rastatter Ibis-Haus: Die Success-Gruppe hat in beiden Fällen als Franchise-Nehmer die Rechte, mit dem Namen (und dessen Standards) das Hotel dieser Ketten zu betreiben. Für das Rastatter Haus nimmt Marketing-Direktor Matthias Wohlgemuth das Motto "Design-Comfort zum Sorglos-Preis" in Anspruch. Das klinge zwar etwas sperrig, wie der Manager einräumt; aber man wolle zum Ausdruck bringen, dass alle Kosten für den Gast im Preis (los geht's ab 80 Euro) inbegriffen sind. Alle 107 Zimmer stehen pünktlich zum Start zur Verfügung. Knapp 20 Mitarbeiter halten den Betrieb am Laufen (hinzu kommen externe Reinigungskräfte). Nur die Elektriker müssen noch für den letzten Schliff vereinzelt Hand anlegen. In einem Mehrzweckraum, der auch zu Tagungszwecken für bis zu 24 Personen genutzt werden kann, müssen allerdings noch die Bauarbeiter ran. Und auch die knapp 20 Plätze in der Tiefgarage, die man mit den Mietern der im selben Gebäudekomplex entstehenden 87 Wohnungen teilt, steht noch nicht zur Verfügung. Beim Parken muss also noch improvisiert werden mit öffentlichen Stellplätzen in der Ludwigsfeste und den knapp sechs oberirdischen Plätzen des Hotels. Der Marketing-Manager hält den Standort mit Nähe zu Bahnhof und Innenstadt samt Schloss für ideal. Im Hause selbst können Gäste frühstücken; der örtlichen Gastronomie wolle man sonst keine Konkurrenz machen. Ob und wann das benachbarte Café bezogen wird, entzieht sich der Kenntnis des Hotel-Managements. Denn damit hat das Ibis-Hotel nichts direkt zu tun. Wohlgemuth setzt darauf, dass unter der Woche vorwiegend Geschäftskunden die Herberge beziehen - gerade mit Blick auf die Daimler-Standorte in der Region und dessen Zulieferer. Am Wochenende rechnet man verstärkt mit Städtetourismus; im Portalbereich des Hotels hat man etwa Platz für einen Bus geschaffen. Die Erwartung, dass das Hotel angenommen wird, begründet der Marketing-Manager auch mit der Anbindung des Ibis-Hotels an das internationale Buchungs-System. Und schließlich hat man bewusst den Namen "Ibis-Styles Rastatt/Baden-Baden" gewählt, um von der internationalen Bekanntheit der benachbarten Kurstadt zu profitieren - wohl wissend, dass manche Rastatter die Namensgebung "pikiert" zur Kenntnis genommen hätten, wie Wohlgemuth feststellen musste. Dabei könne Rastatt selbst mit einigen Pfunden wuchern, wie Hoteldirektorin Hinrichs meint. Was einem Gast an Sehenswürdigkeiten oder gastronomischen Glanzlichtern gefällt, kann man an einer grafischen Tafel ("Insider-Wall") in der Lobby festhalten. Und wer bei der Anfahrt zum Hotel noch nicht mitbekommen hat, von welcher Epoche Rastatt städtebaulich geprägt ist, wird in der Herberge mehr oder weniger dezent darauf hingewiesen. Stühle und Sessel, Tapeten und TV-Rahmen orientieren sich an barocken Mustern. Und über jeder Toilettenspülung ziert der Nepomuk-Brunnen großflächig die Fliesen.