Hobbybauern finden immer mehr Zulauf

Einige der tierischen Darsteller sind dabei echte Profis und bereits zum wiederholten Male beim alle zwei Jahre stattfindenden Weideabtrieb mit dabei. Neben Kühen können sich die Besucher bei der neunten Auflage des Weideabtriebs auf einige Umzugswagen und Bollerwagen im bäuerlichen Stil freuen. Hasen, Ziegen, Geißen und Hühner werden vor allem Kinderherzen höherschlagen lassen, während sich Erwachsene vielleicht über eine kleine Kostprobe von Likören oder neuem Most freuen können. Bereichert wird der Umzug zudem durch verschiedene Fußgruppen und Musiker. Hauptakteure aber bleiben die Tiere. Hier müssen vor allem die Neulinge gut vorbereitet sein. "Wichtig ist, die Tiere auf die für sie ungewohnte Umgebung einzustimmen", sagt Fritz. Wie das geht, wissen fast alle Plittersdorfer Hobbybauern bereits. Denn schließlich gibt es den Weideabtrieb schon seit 16 Jahren. Was damals aus einer Bierlaune heraus entstand, ist heute ein Großereignis, zu dem mehrere tausend Besucher erwartet werden. Entsprechend haben die Hobbybauern rund um den Weideabtrieb, der am Sonntag, 2. Oktober, um 14 Uhr am Sägewerk startet und durch die Seefeldstraße zum Festplatz beim neuen Sportplatz führt, ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Es beginnt am Sonntagvormittag mit dem traditionellen Fassanstich um 10 Uhr und endet erst am Montagnachmittag. "Den Feiertag zum Tag der deutschen Einheit nutzen wir sehr gerne", so Fritz.

In diesem Jahr konnten sich die Hobbybauern bereits über rund ein Dutzend neue Mitglieder freuen. Ziel ist es, während des zweitägigen Fests das 200. Vereinsmitglied begrüßen zu können. "Der große Zuspruch zeigt, dass den Menschen dieses Thema am Herzen liegt", so Fritz. Dies gilt auch für Karin Müller, die zehn ihrer Ochsen in jedem Jahr auf einen nicht mehr aktiv bewirtschafteten Hof im Kinzigtal bringt. Mehrere Monate können die Tiere hier in Ruhe grasen und versorgen sich auch dank eines Bachs selbst. "Zwei bis drei Tiere passen in einen Hänger. Entsprechend oft sind wir zwischen Plittersdorf und dem Kinzigtal unterwegs", so Karin Müller. Die Wintermonate verbringen die Tiere im Plittersdorfer Stall, von wo aus es im März oder April in Richtung Schwarzwald geht. Geschlachtet werden die Ochsen mit rund 24 Monaten im Spätjahr. Beim Bauernmarkt, der am 2. und 3. Oktober beim neuen Sportplatz in Plittersdorf stattfindet, wird es entsprechend "Ochs am Spieß" geben. "Wir werden einen Ochsen einige Tage zuvor bei einem Metzger in der Ortenau schlachten lassen", berichtet Karin Müller.

Für die Besucher wird an beiden Tagen ein buntes Programm geboten. So können sich vor allem Kinder auf Kutschfahrten freuen, während technikbegeisterte Eltern die schönsten Stücke der Bulldogvereine aus Sandweier und Wintersdorf bestaunen können. Beide Vereine nehmen mit ihren Maschinen auch am Weideabtrieb teil. Rund 130 Helfer sind an den Festtagen im Einsatz. Musikalisch sorgt der Musikverein Sandweier am Sonntag ab 10.30 Uhr sowie nach dem Umzug die Ottersdorfer Dorfmusikanten für Stimmung. Am Feiertagsmontag wird das Programm ab 10.30 Uhr vom Gesangverein Plittersdorf und vom Musikverein Ötigheim gestaltet, während ab 16.30 Uhr die Ötigheimer Volksrocker von "Gemsriwenasen" für Stimmung sorgen wollen. Ein bunter Bauernmarkt mit Wurst, Käse aus den Alpen, frischem Obst und Gemüse, Honig und Kuhglocken runden das Programm des Weideabtriebs ab. Dabei werden die Hobbybauern auch für den jungen Plittersdorfer Nick Bühler sammeln, der an der Schmetterlingskrankheit leidet.