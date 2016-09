Interkulturelle Woche überschreitet Grenze

Zusammengehalten vom Arbeitskreis "Interkulturelle Woche", haben 33 Aktionspartner das bisher umfangreichste Programm zusammengestellt. Das blaue Heft mit allen Terminen und der genauen Beschreibung der Veranstaltungen und Angebote ist pünktlich fertig geworden.

Die Verantwortlichen wollen anknüpfen an die Erfolge der früheren Internationalen Wochen. Petra Heinisch-Hildenbrand, städtische Beauftragte für Chancengleichheit und Integration in Rastatt, sieht - neben dem Spaßfaktor - den Anlass für Kontaktaufnahme und das Ins-Gespräch-Kommen als den eigentlichen Mehrwert an. Anlass dazu sei vielfältig gegeben, gerade beim gemeinsamen Essen. Aber auch für die ehren- und hauptamtlichen Kräfte der Integrationshilfe selbst haben sich die Veranstaltungsreihen bisher gelohnt: "Wir haben uns besser kennengelernt und profitieren jetzt von kurzen Wegen", ist der Fachbereichsleiter Migration beim Caritasverband Rastatt, Peter Rettig, zufrieden. Yvonne Holz, Leiterin des Arbeitskreises für Aus- und Weiterbildung (AAW), freut sich, dass die Flüchtlinge, die bei der Interkulturellen Woche vor einem Jahr mangels Deutschkenntnissen noch nicht ganz so viel von den Angeboten hatten, sich inzwischen "erstaunlich gut" verständigen und sogar mitwirken können. "Und tolle neue Aktionspartner haben wir auch dazugewonnen", freut sich Petra Heinisch-Hildenbrand. Darunter zum Beispiel das Kino Forum Rastatt, wo die Filme "Seefeuer" (26. September, 18 Uhr) und "Malala - Ihr Recht auf Bildung" (28. September, 18 Uhr) gezeigt werden. Sie stehen für die ernsten, zum Nachdenken anregenden Veranstaltungen, die es bei der Interkulturellen Woche natürlich auch gibt. Denn der Fokus liegt dieses Jahr auf den Flüchtlingen. Klar, dass da manche traurige Geschichte erzählt wird. Zum Beispiel beim Café International und dem Tag der offenen Tür in der "Samstagsschule" beim Caritasverband in Rastatt am 23. September oder bei der Ausstellung "Wenn Worte fehlen" des Kunsttherapie-Projekts mit Flüchtlingsfrauen aus der Gemeinschaftsunterkunft Forbach (25. September bis 3. Oktober). Auch das Dialog-Café im Pfarrheim Gaggenau-Oberweier (immer mittwochs ab 15.30 Uhr) beteiligt sich am 28. September an der Reihe.

Bei der Interkulturellen Woche darf auch gelacht werden. Besonders bei der Auftaktveranstaltung am Sonntag, 25. September, in der Reithalle, wo unter dem Motto "Lachen braucht keine Dolmetscher" hochkarätige Clownerie und interkulturelle Bewirtung geboten werden soll. Ausdrücklich wünschen sich die Veranstalter, dass zu den vielen unterschiedlichen Aktionen auch Flüchtlinge kommen. Sie ermuntern deshalb alle, die ehrenamtlich in der Begleitung von Asylsuchenden engagiert sind, "ihre" Flüchtlinge einfach zu den Veranstaltungen mitzubringen. Eine besonders interessante Erfahrung gerade für die Einheimischen dürfte indes "Asylopoly" sein, ein Spiel, bei dem die Teilnehmer in die Rolle von Flüchtlingen schlüpfen und den Behördendschungel selbst erfahren (29. September, mit Anmeldung unter (07222) 35021). Auch ein Blick in die Gemeinschaftsunterkunft in der Alten Bahnhofstraße 10 in Rastatt am 30. September könnte aufschlussreich sein.

Bühl beteiligt sich mit dem Theaterprojekt "Das Lied der bunten Vögel" der Vorbereitungsklasse mit Flüchtlingskindern und deren Eltern an der Weststadt-Grundschule. Los geht es am 30. September um 17 Uhr im Friedrichsbau.

Gemeinsam mit Migranten die alte beziehungsweise neue Heimat entdecken kann man bei einer Interkulturellen Sternfahrt mit dem Fahrrad am 1. Oktober (Anmeldung bis 25. September unter (07222) 9729150) sowie bei einer Schwarzwaldwanderung auf dem Mühlenweg bei Ottenhöfen am 29. September (Anmeldung bis 19. September unter (07222) 405711).

Zahlreiche weitere interessante Angebote und Veranstaltungen werden im Programmheft vorgestellt. Es liegt in der Stadtbibliothek Rastatt, im Rathaus und im Bürgerbüro aus.