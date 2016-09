Patchwork-Wandbehänge wie gemalt Kuppenheim (sawe) - Äußerst farbenfroh präsentiert sich derzeit das Rathaus-Foyer in Kuppenheim. Dort zeigen Helene Schneiderhan und Rosemarie Güttler Patchworkarbeiten von besonderer Güte: Wandbehänge, allesamt aus Stoffresten von Hand genäht und mit beeindruckender Wirkung: Es sind wahre Hingucker und Kunstwerke. (sawe) - Äußerst farbenfroh präsentiert sich derzeit das Rathaus-Foyer in Kuppenheim. Dort zeigen Helene Schneiderhan und Rosemarie Güttler Patchworkarbeiten von besonderer Güte: Wandbehänge, allesamt aus Stoffresten von Hand genäht und mit beeindruckender Wirkung: Es sind wahre Hingucker und Kunstwerke. Beide Kuppenheimerinnen sind 84 Jahre alt, pensionierte Gymnasiallehrerinnen - Güttler war Mathematik- und Kunstlehrerin, Schneiderhan unterrichtete Textiles Werken, und beide haben die gleiche Motivation: "Die Freude am Gestalten." "Es gibt so viele Stoffreste, aus denen man noch etwas Schönes machen kann", sagt Schneiderhan, die sich wie Güttler seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Patchworkarbeiten befasst. Viele Jahre gehörten die Damen einer Gruppe Patchwork-Interessierter aus der Region an. Auch an mehreren Ausstellungen haben sie sich schon beteiligt. "Sind die Teile wie beim Nähen üblich auf der Rückseite zusammengenäht, so ergibt dies das bekannte Patchwork. Sind sie auf der Vorderseite aufeinandergenäht, so nennt man das Verfahren Applikation oder Coudrage (genähte Collage)", gibt Güttler zunächst eine kleine Einführung in die Patchworkkunde. Um den malerischen Übergang von Stoff zu Stoff zu erreichen, müsse die Stoffkante durch eine möglichst undeutliche Naht "überstickt" werden - beispielsweise mit einem transparenten Faden, erläutert sie die Nähtechnik. Dadurch seien dann bildhafte oder abstrakte Gestaltungen möglich. Wie sehr die Damen diese Kunst beherrschen, zeigen ihre Arbeiten in eindrucksvoller Weise. Dabei hat jede Künstlerin ihren eigenen Stil: Die Wandbehänge von Schneiderhan weisen gerade Linien auf und sind meist geometrisch und in kräftigen Farben. Alle haben einen Namen, der meist erst nach Fertigstellung vergeben wird: Es gibt zwar am Anfang eine Idee, doch während des Schaffensprozesses, der fünf bis sechs Wochen dauern kann, "entwickelt sich das Werk und wächst", erläutert Schneiderhan. "Abendrot", "Maskerade", "Sinfonie" oder auch eine Hommage an den französischen Maler und Grafiker Victor Vasarely sind verheißungsvolle Titel ihrer Ausstellungsstücke. Ferner zeigt sie Grußkarten mit Patchworkarbeiten. Güttlers Werke sind farblich dezenter und sehen aus wie gemalt. Vögel sind ihre Lieblingstiere, und so hat sie diese Motive mehrfach aufgenommen. Ihre Unikate heißen "Oase" oder "Festliche Tage"; eines ist auch nach einem Rilke-Zitat benannt: "Blätter fallen wie von weit" - und war auch schon in Japan ausgestellt, nachdem das gute Stück bei einer Patchwork-Schau in Karlsruhe gezeigt wurde und eine japanische Besucherin begeistert hatte. Und Güttlers "Quell des Lebens" wurde bereits in Houston (Texas) bei einem Patchwork-Wettbewerb präsentiert. Die Ausstellung in Kuppenheim ist bis 8. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben