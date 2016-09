Kürzere Öffnungszeiten sorgen für Unmut

Durmersheim - Die Verlängerung der Badsaison wird im Durmersheimer Terrassenbad gerne angenommen. Regulär wäre am vergangenen Sonntag Schluss gewesen. Das anhaltende Sommerwetter aber veranlasste die Gemeinde zur Verlängerung. Seit Montag ist das Bad täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist um 17 Uhr, Ende der Badzeit ist um 17.30 Uhr. So stand es auf der Internetseite der Gemeinde. Viele Besucher kannten die Regelung offenbar nicht. Sie seien, so berichteten Betroffene, um 17.30 Uhr von der Ansage überrascht worden, dass man die Becken verlassen möge, weil in 30 Minuten geschlossen werde.

Prompt wurde die Presse alarmiert, "Skandal" tönte es aus dem Telefonhörer. Zum Zeitpunkt der Lautsprecherdurchsage sei das Bad noch gut frequentiert gewesen. Am Montag seien es sogar mehr Besucher als am ebenfalls heißen Sonntag gewesen. Diesen Eindruck bestätigte ein Gemeinderatsmitglied, das sich von der frühen Schließung wie viele andere "überrascht" zeigte. Noch mehr erstaunt waren einige Leute, die erst gegen 18 Uhr kamen, um noch ein paar Feierabend-Runden zu drehen. Sie mussten unverrichteter Dinge kehrtmachen. Als um 18 Uhr das Schwimmbad geräumt war, stand die Sonne noch strahlend am Himmel - und das Thermometer bei 31 Grad im Schatten.

Bademeister Jochen Winter erklärte gegenüber unserer Zeitung, dass über die Öffnungszeiten auch mit einem Aushang am Eingang informiert worden sei. Er äußerte einerseits Verständnis für die Verärgerung und gab zu erkennen, dass ein späteres Ende durchaus im Rahmen der Möglichkeiten gewesen wäre: "Man hätte tolerant sein können." Es allen recht zu machen, sei schwer. Andererseits berief er sich auf die veröffentlichten Informationen und wies darauf hin, dass die Festlegungen mit der Gemeindeverwaltung besprochen worden seien. Ohne Zustimmung des Bürgermeisters könne er davon nicht abweichen.

Wie lange die Saisonverlängerung noch andauert, hängt ganz vom Wetter ab. "Wann das Freibad geschlossen wird, erfahren Sie täglich hier", heißt es auf der Homepage der Kommune. Die Aufregung vom Montag hat postwendend das Rathaus erreicht, wo man am Dienstagmorgen ebenso rasch reagierte.

Wie die stellvertretende Rechnungsamtsleiterin Cosima Dettling-Schenkel gegenüber unserer Zeitung mitteilte, wurde die Öffnungszeit um eine Stunde verlängert. "Einlassschluss 18 Uhr, Ende der Badzeit 18.30 Uhr" lautet die aktualisierte Angabe auf der Internetseite.

Die Wettervorhersagen aber lassen vermuten, dass die Verlängerung der Zeiten nicht lange Bestand haben wird. Ab morgen sind sinkende Temperaturen zu erwarten. Die Gemeinde will kurzfristig entscheiden, an welchem Tag das Bad endgültig geschlossen wird und dies dann unverzüglich auf ihrer Homepage bekannt geben. Telefonisch kann man sich unter (0 72 45) 93 81 36 informieren.