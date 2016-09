Schüler auf Abenteuerpfad

Bühl

Herausforderung für junge Talente Bühl (fh) - Die Schwedin Anna Wiborg holt ihre Schüler gerne aus der Komfortzone. Bei einem Workshop des Mittelbadischen Sängerkreises in der Musikschule zeigt sie den jungen Gesangstalenten, was in ihnen steckt. Abschluss des Projekts ist ein Auftritt beim Zwetschgenfest (Foto: fh). » Weitersagen (fh) - Die Schwedin Anna Wiborg holt ihre Schüler gerne aus der Komfortzone. Bei einem Workshop des Mittelbadischen Sängerkreises in der Musikschule zeigt sie den jungen Gesangstalenten, was in ihnen steckt. Abschluss des Projekts ist ein Auftritt beim Zwetschgenfest (Foto: fh). » - Mehr