Sanierung von Pfarrhaus steht bevor

In dem Gebäude neben der Bickesheimer Wallfahrtskirche sollen der Erläuterung von Ortsbaumeister Hans-Martin Braun zufolge nur im Innern einige Umnutzungen ermöglicht werden, um Büros zu erweitern. An der Fassade werde es keine Veränderungen geben. Außen sei lediglich eine behindertengerechte Zugangsrampe vorgesehen. Dass der Bauantrag überhaupt vorgelegt worden sei, habe mit dem Denkmalschutz zu tun, unter dem das Pfarrhaus stehe. Das gemeindliche Einvernehmen wurde vom Ausschuss ohne Diskussion erteilt.

Wie aus Pfarreikreisen zu erfahren war, soll es bei den Innenarbeiten auch um Wohnräume für den Pfarrer gehen. In der angebauten Pfarrscheune soll außerdem in den kommenden Wochen die Küche modernisiert werden, die für Veranstaltungen genutzt und in der einmal wöchentlich ein Mittagessen für Bedürftige gekocht wird.

Vergleichsweise einfach fiel auch die Beantwortung einer Bauvoranfrage für die Aufstockung eines Wohnhauses im Tannenweg und für den Bau einer Garage und eines zusätzlichen Stellplatzes auf dem betreffenden Grundstück aus. Wie Braun mitteilte, sei ein früheres Gesuch zur Erweiterung vom Landratsamt bereits genehmigt worden, allerdings ohne eine ursprünglich vorgesehene Dachterrasse.

Der Errichtung der Garage stehe nichts im Weg, auch der Stellplatz sei machbar. Für diesen Teil des Vorhabens müsste ein Stück öffentliche Fläche in Anspruch genommen werden. Bürgermeister Andreas Augustin sah auch hierin kein Problem, der Veräußerung müsse jedoch der Verwaltungsausschuss zustimmen, wie er es in ähnlichen Fällen schon getan habe. Mit ein wenig Skepsis wurde ein Baugesuch für den Anbau einer zweigeschossigen Wohnung mit Flachdach an die Halle eines Fitnessstudios im Gewerbegebiet an der Malscher Straße betrachtet. "Der Bebauungsplan gibt es her", bejahte Braun die rechtlichen Voraussetzungen, jedoch nur, wenn die Nutzung dem auf dem Grundstück vorhandenen Gewerbetrieb zugeordnet werden könne. Nutzer solcher Wohnungen müssten der Inhaber oder eine "Aufsichtsperson" sein, oftmals handele es sich um den Hausmeister. Die Einhaltung dieser im Bebauungsplan verankerten Bedingung versah Ralf Pinkinelli (BuG) mit Fragezeichen. Die Gemeinde will sich in dieser Hinsicht doppelt absichern.

Wie Braun mitteilte, soll mit der Baugenehmigung eine "Kopplungslast" verbunden werden, um die Wohnung dauerhaft an einen Gewerbebetrieb zu binden. Die Gefahr, dass später einmal eine Trennung erfolgen könne, schätzte er gering ein, da der Wohntrakt direkt an die Halle angebaut werden soll. Schlussendlich erfolgte einstimmiges Einvernehmen. Darin eingeschlossen war die Forderung, das Flachdach extensiv zu begrünen.