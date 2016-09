Ruf Betten steht vor dem Verkauf

Sollte sich das bestätigen, was Ruf-Geschäftsführer Heiner Goossens vor wenigen Wochen beim Familienfest zum 90-jährigen Bestehen gegenüber der Belegschaft verkündete, dann muss den rund 160 Mitarbeitern am Standort Rastatt wohl nicht bange sein. "Wir werden weiter profitabel am Markt agieren, wir werden neue Vertriebskanäle beschreiten und unsere Kundenzufriedenheit verbessern", wird der Firmenchef in einem Bericht über die Feier auf der Ruf-Internseite zitiert. Und: Er bekräftigte, dass Ruf nicht nur seine Wurzeln in Rastatt habe, sondern hier auch bleibe.

Von einem Verkauf ist in dem Beitrag jedoch mit keinem Wort die Rede. Dafür bestätigten sich am vergangenen Freitag die in der Belegschaft kursierenden Gerüchte, dass Ruf den Eigentümer wechseln soll. Mehrere Unternehmen hätten ihr Interesse an dem Bettenhersteller angemeldet; heißester Anwärter scheint die Nord Holding zu sein, wurden die Mitarbeiter informiert.

Ruf Betten war 1926 von Albin Ruf in Rastatt gegründet worden. Seit 1998 ist das Unternehmen eine 100-prozentige Tochter des Polstermöbelherstellers Rolf Benz, der wiederum zur Hüls-Gruppe gehört. Dort dürfte auch der Grund für den Verkauf von Ruf Betten liegen. Der Hüls-Gruppe machen nach Informationen in der Branche einige schwierige Fälle zu schaffen. Die Absicht, das Portfolio zu bereinigen, wurde zuletzt bestätigt, als das Hüls-Unternehmen Parador an die Nord Holding ging, die jetzt auch Ruf Betten schlucken will.

Die wirtschaftliche Lage des Rastatter Unternehmens bezeichnen Insider als gut. Zuletzt wurden mehr als 40000 Betten pro Jahr verkauft; schwarze Zahlen kommen auch deshalb zustande, weil ein verstärkter Trend zu werthaltigen Betten zu spüren ist, mit denen Ruf sich international einen Namen gemacht hat.

Gleichwohl macht sich in der Belegschaft ein mulmiges Gefühl breit. "Wir sind natürlich an einer Standortsicherung interessiert", sagt die Bevollmächtigte der IG Metall Gaggenau, Claudia Peter. Allerdings ist der Gewerkschaft noch nicht bekannt, in welcher Form der Interessent einsteigt.

Die Nord Holding ist 1969 als eine der ersten Unternehmensbeteiligungsgesellschaften Deutschlands gegründet worden. Die gesamte Bilanzsumme der zur Holding gehörenden Unternehmen liegt bei 2,1 Milliarden Euro.

Ruf-Geschäftsführer Goossens war gestern bis Redaktionsschluss fürs BT nicht zu sprechen. Gegenüber dem Branchendienst Möbelkultur bezeichnete der Manager die Nord Holding als "guten Partner".