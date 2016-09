Stilechter Gelatiere mit dreirädrigem Kultroller auf Tour Rastatt (mak) - Der Plittersdorfer Eismacher Pino Cimino liebt Oldtimer. Privat fährt er einen hellblauen Fiat 500, Baujahr 1965. Beruflich hat er seit vergangener Woche ein weiteres Kultgefährt in Betrieb: Ein dreirädriges Rollermobil, eine Ape 50. Der rollende Eiswagen ist ein echter Hingucker, Cimino hat bereits 14 Anfragen für private Feiern, berichtet er. Der Mini-Eiswagen ist ein Direktimport aus dem sizilianischen Agricento, wo Pino Ciminos Vater ursprünglich herkommt. 1972 fuhr dieser ebenfalls in einer Ape durch Rastatt und Umgebung, um sein Eis zu verkaufen. 1993 zog die Familie dann nach Gaggenau, wo sein Bruder Alessandro Cimino seit 2001 die Eisdiele Rimini führt. Der zweite Bruder Gaetano betreibt ein Eiscafé in Karlsruhe. Täglich machen abwechselnd immer zwei Brüder Eis von 5.30 bis 10.30 Uhr, selbstredend nach einem gut gehüteten Familienrezept. "Was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein, das ist mein Motto", erklärt der Eismacher. "Früher gab es nur fünf, sechs Sorten Eis und alle waren glücklich damit. Heute habe ich 32 Sorten in meiner Eisdiele und die Leute ärgern sich, wenn mal gerade eine Sorte nicht im Angebot ist." Der in Rastatt geborene Gelatiere ist stolz auf seine schmucke Ape, dem italienischen Wort für Biene. In Deutschland hat die "Schwester" des Gefährts aus dem Hause Piaggio einen deutlich höheren Bekanntheitsgrad, die Vespa (Wespe). Pino Cimino hat das auch als Vespacar bezeichnete Gefährt während seines mehrwöchigen Winterurlaubs in einer Scheune in Agricento entdeckt und wollte es gleich haben. Das war vor drei Jahren, doch der damals 72-jährige Besitzer winkte ab, er wollte, dass seine Kinder ebenfalls Eis verkaufen. Doch die hatten keinerlei Interesse an Gelato, Cimino blieb hartnäckig und hakte in jedem Winterurlaub bei dem Rentner nach. Nun hatte er endlich den gewünschten Erfolg, ein Transportunternehmen brachte die Ape nach Deutschland. Direkt vor seiner im Jahr 2010 eröffneten Eisdiele in der Fährstraße hat Cimino das kleine Eismobil stehen: "Es gibt Autofahrer, die sogar anhalten, um sich die Ape anzuschauen, und wenn ich damit unterwegs bin, werde ich überall darauf angesprochen", freut er sich über die Resonanz. Die Ape 50 mit ihrem Zweitaktmotor schafft gerade mal 40 Stundenkilometer, was sich natürlich auch auf den Aktionsradius auswirkt; der Eismacher fährt von Plittersdorf nach Rastatt und etwa zehn Kilometer in die weitere Umgebung. Normalerweise ab 13 Uhr, wenn die Kinder von der Schule zuhause sind, berichtet er. Stilecht mit einem klassischen weißen Sommerhut, weißem Hemd und roter Fliege setzt er sich dann hinters Steuer seiner Ape und macht sich hupend bemerkbar. In den runden Thermobehältern, die einen Tag lang bei minus 22 Grad Celsius gekühlt werden, bleibt das Eis acht Stunden lang kalt. Er hat klassische Sorten dabei, die immer gut laufen: Schokolade, Vanille, Erdbeere, Zitrone, Nuss und Stracciatella. Seine Lieblingssorte ist übrigens Bacio (Schoko-Nuss-Mischung), dem italienischen Wort für Kuss. Wenn dann die kleinen Schleckermäuler anrücken, steigt der Gelatiere aus und packt mit einem Spachtel - ebenfalls typisch italienisch - das cremige Eis auf die Waffel. Pino Cimino hofft, dass der warme Spätsommer noch etwas anhält, die nächsten zwei Wochen will er aber auf jeden Fall noch auf Tour gehen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben