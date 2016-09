Wandel der Zeit fotografisch festgehalten

Elchesheim-Illingen - In Illingen haben die Menschen früher anders gebaut als in Elchesheim. Im östlichen der beiden Dörfer, die sich vor 45 Jahren als neue Gemeinde zusammengeschlossen haben, waren Wohnräume, Stallungen und Scheuer meistens unter einem gemeinsamen Dach. In Illingen hatte man ein Wohnhaus und für die landwirtschaftlichen Zwecke ein Nebengebäude, das auch ein Anbau sein konnte. Wem das noch nicht aufgefallen ist, der kann sich anhand einiger Beispiele in einer Fotoausstellung überzeugen, die an den kommenden zwei Sonntagen jeweils von 14 Uhr bis 17 Uhr im Heimatmuseum zu sehen sein wird, eventuell auch länger.

Die Bilder wurden, wie schon ähnliche historische Präsentationen zuvor, von Josef Herr zusammengestellt. Die aus 18 Druckbahnen bestehende Ausstellung war während des Dorffests am zurückliegenden Wochenende bereits im Sitzungssaal des Rathauses zu sehen, hatte aber gegen das schöne Wetter und den großen Rummel im Freien einen schweren Stand. Dass sie anschließend ins Heimatmuseum kommt, war von vornherein geplant.

Die Darstellung der unterschiedlichen Bauformen und Wohneigenschaften ist nur eine Randerscheinung. Der Kern der Bilderschau ist ein anderer Vergleich: Sämtliche Motive kommen doppelt vor. Jedes ist in einer alten und einer aktuellen Aufnahme vorhanden. Die Doubletten sind immer nebeneinander angeordnet, so dass die Unterschiede leicht herauslesbar sind. So entpuppt sich die Ausstellung als Dokumentation der Veränderungen, die das Ortsbild im Laufe eines Jahrhunderts erfahren hat.

Herr hat darauf geachtet, dass sich Elchesheim und Illingen genau die Waage halten. Insgesamt sind es rund 90 Ablichtungen von innerörtlichen Stellen oder markanten Flecken in Feld und Flur, insgesamt also etwa 180 Fotos.

Die neuen Bilder hat Bernd Lux aufgenommen und dabei großen Wert darauf gelegt, dass der Standort zum Fotografieren möglichst der gleiche ist wie bei der historischen Vorlage. So kann man in einem Fall bemerken, wie zwar ein Vorgartenzaun den Zeitenwandel überdauert hat, nicht aber die Umgebung.

Fast schon eine Kuriosität ist ein Schnappschuss von der Dohlbrücke, über die fast schon das Hochwasser fließt, während gerade ein Kuhfuhrwerk darüber fährt. Ein Fuhrwerk kam Lux bei der Nachahmung allerdings nicht mehr vor die Linse.

Der Großteil der Fotografien zeigt Privathäuser, solche, die es renoviert oder modernisiert noch gibt und solche, die durch Neubauten ersetzt wurden. Man kann entdecken, wie sich bekannte Straßenecken oder etwa die Elchesheimer Pfarrkirche, die inzwischen Bürgerhaus ist, samt ihrem Umfeld verändert hat. Die älteste Aufnahme stammt vom Gasthaus "Grüner Baum" im Jahr 1905. Ein Bunker am Rheinufer ist zu sehen, an dessen Stelle heute ein Gebäude des Wasserwirtschaftsamts steht.

Am Beispiel der Friedhöfe kann man den Wandel der Bestattungssitten nachvollziehen. Es wird an nicht mehr existierende Geschäfte erinnert und ganz nebenbei durch Straßenszenen gezeigt, wie einstmals staubige Gassen buchstäblich vom Wohlstand auf vier Rädern überrollt wurden. Ein Epochenunterschied ist jedoch bloß ein fotografischer. Früher war nicht alles schwarz-weiß.