"Asylopoly": Sprung in die Rolle des Flüchtlings

Auf die Idee war die Sozialpädagogin gekommen, als sie noch für die Diakonie im Landkreis Lörrach die Flüchtlingsarbeit koordinierte. Im Zuge eines Projekts "Schüler für Flüchtlinge" stellte sich Mehrnousch Zaeri-Esfahani die Frage, wie sich junge Menschen am besten in die Rolle von Asylsuchenden hineinversetzen können. Am besten spielerisch, dachte sie sich. Bei "Asylopoly" werden Einheimische zu Flüchtlingen. Eine große Infrastruktur ist nicht vonnöten - ein großer Würfel, Körbe für Lose und acht Stationen, deren Gestaltung vom einfachen Tafeln bis zur dinglichen Darstellung reichen kann: Einreise, Flughafen, Erstaufnahme, Anhörung, Gemeinschaftsunterkunft, Verwaltungsgericht, Illegalität, Erledigt. Die Teilnehmer werden im Spielverlauf mit Bedingungen und Erfahrungen konfrontiert, denen Asylsuchende in Deutschland ausgesetzt sind. Für die Spieleerfinderin steckt in "Asylopoly" eine zentrale Botschaft: "Es hängt in Deutschland nicht nur von den Fluchtgründen ab, ob man als Flüchtling Fuß fasst, sondern auch vom Glück, von den Schleusern, von Stimmungen, von vielen persönlichen Spontanentscheidungen und ständigen Gesetzesänderungen."

Mehrnousch Zaeri-Esfahani stellt bei Teilnehmern immer wieder Aha-Erlebnisse fest. "Viele können sich das gar nicht vorstellen, wenn man ganz schnell existenzielle Dinge entscheiden muss oder zum Spielball wird", sagt die Sozialpädagogin. Sie sieht in dem Spiel zwei Effekte: Zum einen könne man Empathie wecken durch den Rollentausch. Zum andern vermittele man Fakten und Kenntnisse zum Thema Asyl auf spielerische Art. "Das ist besser als eine langweilige Schulung."

Die Diakonie-Mitarbeiterin mit Büro in Rastatt, die auch als Autorin arbeitet und zuletzt ihre Autobiografie "33 Bogen und ein Teehaus" veröffentlicht hat, setzt "Asylopoly" bei Schülern und ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern ein; aber auch neue Kollegen werden mit der Materie auf diesem Weg erst mal vertraut gemacht.

Mit dem Spiel scheint die Mutter dreier Kinder eine Lücke gefüllt zu haben. Für "Asylopoly" erhielt sie den Demokratiepreis des Deutschen Bundestags; ein Verlag will das Spiel jetzt mit CD und Kopiervorlagen herausgeben. Bis zu 40 Teilnehmer können mitmachen; dann kann sich eine Partie aber auch drei bis vier Stunden hinziehen - eine Zeitspanne, in der viele Fragen und Antworten zum Schicksal von Flüchtlingen auftauchen.

