Bekannter Klassiker geschickt inszeniert

Rastatt - Theodor Fontanes "Effi Briest" hat seit Jahrzehnten schon viele Schulklassen begleitet. Ob leidige Pflichtlektüre oder genialer Roman: Effi Briest bleibt vielen noch Jahre nach dem Lesen im Gedächtnis und rüttelt auf. Am Mittwochabend fand in der Rastatter Reithalle die Premiere des Jugendtheaters Rastatt unter der Regie von Theaterpädagogin Jacqueline Frittel statt.

Das Bühnenbild stellte eine Schaukel, die die Leichtigkeit widerspiegelte, und einen Kreis aus Sand dar. Den Kreis hat das Ensemble als Symbol nicht direkt von Fontane übernommen, sondern als Sinnbild bewegter Menschen herausgegriffen; assoziiert werden damit unter anderem Harmonie, Ewigkeit, Schutz, Gefängnis oder Ausgrenzung.

Das Stück beginnt mit einem Gedicht über die Spukgestalt in Fontanes Werk, dem verstorbenen Chinesen, gesprochen hinter einem schwarzen Vorhang. Die 17-jährige Effi, gespielt von Anna Lutz, sitzt zu Beginn lachend auf der Schaukel. Ihr Leben ist unbeschwert und durch Leichtigkeit geprägt. Sie ist kindlich und voll Übermut. Effi wird bald mit dem 38-jährigen Baron Geert von Innstetten verheiratet und zieht nach Kessin in Hinterpommern. Dort ist sie gequält von Angstzuständen, sie fürchtet sich vor einer Spukgestalt und fühlt sich von ihrem Mann alleingelassen.

Auch ihre Tochter Anni hilft ihr darüber nicht hinweg. Sie beginnt eine Affäre mit Major von Crampas und zieht bald darauf mit ihrem Mann nach Berlin. Dort entdeckt er die Liebesbriefe des Majors und erschießt ihn bald darauf in einem Duell. Effi und von Innstetten lassen sich scheiden, sie darf ihre Tochter nicht sehen. Auch ihre Eltern nehmen sie erst nach drei Jahren auf. Die Figur Effi wechselt während des Stücks ihre Stimmungen, wirkt mal nachdenklich, mal ernst, mal überschwänglich oder verzweifelt. Dies gelingt der Schauspielerin Anna Lutz besonders gut und wirkt dadurch sehr überzeugend.

Auch Marius Schuppert als Baron Geert von Innstetten spielt seine Rolle sehr überzeugend und gibt den prinzipientreuen und um 21 Jahre älteren Gatten Effis mit Leidenschaft. Für komödiantische Abwechslung sorgen Niclas Findling und Marie-Lena Bertsch mit ihren Figuren als Alonzo Gieshübler und Amme Roswitha.

Theodor Fontanes Klassiker, der bereits in den Jahren 1894 und 1895 als Zeitungsserie und erst 1896 als Buch erschien, wurden in der Interpretation von Jacqueline Frittel farblich und musikalisch untermalte Sequenzen hinzugefügt. Sie bildeten Träume, Wünsche und Angstzustände. Besonders prägnant wurden Effis Albträume und Angstzustände dargestellt. Sie lag schlafend und einsam in Kessin und fürchtete sich vor der Spukgestalt. Diese wurde mit maskierten schwarzen Gestalten dargestellt, die um Effi kreisten. Während der Affäre mit Major Crampas zieht sich Effi im Stück eine der Masken selbst an, um zu zeigen, dass sie sich ihrer Angst stellt. Die Sequenzen werden zudem auch zum Lesen der Briefe zwischen Effi und Major Crampas genutzt. Dadurch wird der Leser in helles, und die sich im Brief abspielende Szene in weiches Licht getaucht. Damit kann sich das Publikum ein Bild von der Handlung im Brief machen. Das Stück endet mit dem berühmten Satz von Effis Vater: "Das ist ein zu weites Feld für uns." Das Publikum bedankte sich bei den jungen, talentierten Hobby-Schauspielern mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen.

Die nächsten Aufführungen von "Effi Briest" in der Reithalle finden heute und morgen sowie am 21., 22., 23. sowie 24. September (19.30 Uhr) statt.