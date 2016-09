Ein Dornröschen wird wachgeküsst

Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Die Generalsanierung des Rastatter Rossi-Hauses liegt voll im Zeitplan. Böse Überraschungen hatte das barocke Gebäude für die Handwerker und die Verantwortlichen im Rastatter Rathaus nicht parat, ist Siegfried Rastätter vom städtischen Kundenbereich Hochbau froh. Der in der zweiten Junihälfte begonnene erste Bauabschnitt stehe kurz vor dem Abschluss. Vielleicht kann das geplante Glasdach für den Innenhof sogar noch in diesem Jahr errichtet werden. Im Innern des mehr als 300 Jahre alten Rossi-Hauses sieht es im Moment natürlich sehr nach Baustelle aus. Man kann aber schon erahnen, dass hier eine schlafende Schönheit aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst wird. Die Rastatter können sich freuen, dass dieses bedeutende Element der barocken Residenzstadt wieder für eine öffentliche Nutzung hergerichtet wird. 3,25 Millionen Euro lässt sich das die Stadt kosten. Durch das schmucke, säulengezierte Portal wird man künftig barrierefrei ins Erdgeschoss gelangen, wo der atriumartige Innenhof eine fast mediterrane Atmosphäre verbreitet. Im Augenblick noch offen, wird er bald von einem leicht pyramidenförmigen Glasdach geschützt. Die jetzt noch verglasten Arkadenbögen zum Hof können dann geöffnet werden. Mit einer Fußbodenheizung soll der Innenhof im Winter angenehm temperiert werden. Das luftig-helle Erdgeschoss widmet die Stadt im Wesentlichen dem bürgerschaftlichen Engagement und der Begegnung. Dort werden Seniorenbüro und Seniorenhilfe Räume erhalten, die auch für größere Gruppenaktionen geeignet sind. An Toiletten (natürlich auch für Menschen mit Behinderung) ist ebenso gedacht wie an eine Küche zum Zubereiten von Kaffee, Tee oder kleiner Gerichte beziehungsweise zur Nutzung durch einen Cateringbetrieb. Fester Bestandteil soll auch die Schlackenwerther Heimatstube sein, erklärt Rastätter, allerdings nicht irgendwo im "toten Winkel", sondern in einem zentralen Raum, den die Nutzer des Gebäudes ohnehin regelmäßig durchqueren können, damit die Ausstellung (einst im Stadtmuseum) auch beachtet wird. Ein schöner Raum mit Kreuzrippengewölbe sei zwar für eine Nutzung als Lager fast zu schade, gibt Rastätter zu, aber irgendwo müsse es halt auch solche Unterbringungsmöglichkeiten geben, zumal man schon versucht, jeden sich bietenden Winkel im Rossi-Haus sinnvoll zu nutzen. Das tut der Großzügigkeit aber keinen Abbruch, die sich in den hohen weiten Räumen schon jetzt abzeichnet. Im Obergeschoss ist der künftige Trausaal das zentrale Schmuckstück. Mit seinem feinen Rokokostuck und den originalen Holztüren wird er ein nobler Ort für das Ja-Wort sein. Ein kleinerer, ähnlich schmucker Raum schließt sich an. Seine genaue Nutzung steht noch nicht fest. Für Veranstaltungen wie Seminare, Tagungen und dergleichen wird sich der ehemalige Kreistagssaal anbieten. Die Ausschüsse tagten dort, bevor das neue Landratsamt gebaut wurde. Wer keine Treppen steigen kann, der gelangt über einen neuen gläsernen Aufzug in die Beletage des Rossi-Hauses. Seine Unterfahrt, quasi das Fundament für den Aufzug, hat die Baufirma schon in den kleinen Innenhof an der Fortunatstraße eingebaut, der künftig offenstehen soll. In dem Gebäudeteil befanden sich früher Pferdeställe, zuletzt war das Kreisarchiv dort untergebracht. In seinem Obergeschoss werden Büroräume geschaffen. Wer dort künftig seinen Arbeitsplatz haben wird, sei aber noch nicht klar. Siegfried Rastätter schwebt insgesamt ein offenes, transparentes Gebäude vor: Bei geöffnetem Hauptportal sollen die Rastatter, aber auch die Gäste, die sich nach einem Schlossbesuch wieder der Stadt zuwenden, von der Herrenstraße bis in den Innenhof des Rossi-Hauses blicken können, wo Feiern und Empfänge stattfinden können, natürlich auch die Sektempfänge der Brautpaare, die im Rossi-Haus heiraten. Die Rohbauarbeiten sind weitgehend ausgeführt, die alte Haustechnik komplett entfernt. Im zweiten Abschnitt beginnt dann der eigentliche Umbau der Räume. Den Abschluss bildet die Umgestaltung einer Wohnung im Dachgeschoss, für die aber noch keine Nutzung festgelegt ist. Insgesamt sollen die Arbeiten voraussichtlich noch bis Mitte 2018 dauern. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Hügelsheim

Mit dem Fahrrad nach Cartoceto Hügelsheim (sch) - Neuauflage der "Tour de Cartoceto": Vor 13 Jahren bewältigten Mitglieder der Radsportgruppe "Team Hügelsheim" erstmals die knapp 1 000 Kilometer lange Strecke in die Hügelsheimer Partnergemeinde. Jetzt wird die sportliche Radtour wiederholt (Foto: sch). » Weitersagen (sch) - Neuauflage der "Tour de Cartoceto": Vor 13 Jahren bewältigten Mitglieder der Radsportgruppe "Team Hügelsheim" erstmals die knapp 1 000 Kilometer lange Strecke in die Hügelsheimer Partnergemeinde. Jetzt wird die sportliche Radtour wiederholt (Foto: sch). » - Mehr