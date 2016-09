Benz-Werk darf erweitern

Wie berichtet, will Daimler mit Blick auf die nächste Kompaktwagen-Generation zwei Hallen im Karosserie-Rohbau erweitern. Mit den Anbauten will man Wechselflächen schaffen, auf denen die neuen Produktionsanlagen aufgebaut werden können, während die Fertigung der bisherigen Modelle noch läuft. Die jährlich produzierte Stückzahl von bis zu 380000 Autos soll sich nicht ändern.

Beim öffentlichen Erörterungstermin des RP im März hatten Vertreter der Bürgerinitiative Münchfeld vor allem gegen das zu erwartende Logistikkonzept mobil gemacht. Grund: Daimler kündigte an, die benötigten Bleche und Pressteile künftig nicht mit der Bahn, sondern ausschließlich per Lkw aus dem Kuppenheimer Presswerk anzuliefern. Die Kritiker befürchten, dass die beauftragten Spediteure nicht die von Daimler erwogene Route über B462 und Rastatter Tunnel wählen, sondern aus Gründen der Zeitersparnis die Bundesstraße an der A5-Auffahrt Rastatt-Nord verlassen und über die Ausfahrt Rastatt-Süd sowie die B3 im Münchfeld und Oberwaldstraße zu Tor 7 in der Ottersdorfer Straße gelangen - was mit entsprechend zusätzlichen Lärmbelastungen für die Menschen im Münchfeld verbunden wäre.

Wie sich schon beim Erörterungstermin andeutete, prallten die Argumente der BI an der Genehmigungsbehörde ab - und zwar schon aus formellen Gründen. Denn der durch den An- und Abfahrtsverkehr bedingte Lärm im öffentlichen Verkehrsraum sei nicht zu beurteilen gewesen, da eine Vermischung des Lieferverkehrs von Daimler mit dem übrigen Verkehr vorliege, so das Präsidium.

Laut dem Genehmigungsbescheid wird sich das Lkw-Aufkommen zur Rohbaubelieferung auf und zum Werk von bisher 195 auf 295 Lastwagen pro Tag erhöhen (verteilt auf drei Schichten). Daimler wird jedoch verpflichtet, die Zulieferverträge so zu gestalten, dass der jetzt hinzukommende Lkw-Verkehr über die Nordroute zu erfolgen hat. Dies hatten Unternehmensvertreter bereits beim Erörterungstermin für den gesamten Lieferverkehr angekündigt. Demnach müssten die Brummi-Fahrer einen großen Bogen nehmen über Tunnel, L77a, die Werkrandstraße (K3769) bis zu Tor 7.

Nach Einschätzung des Regierungspräsidiums kommt es durch die Erweiterung nicht zu einer signifikanten Änderung der Lärmsituation. Die erhöhten prognostizierten Immissionswerte zur Nachtzeit würden hauptsächlich durch die An- und Abfahrten der Mitarbeiter beim Schichtwechsel erzeugt. Mit Rücksicht auf das Wohngebiet im Umfeld der Fabrik spricht das RP eine Beschränkung für den Lkw-Lieferverkehr zu den Rohbauhallen auf 36 Lastwagen zwischen 22 und 6 Uhr aus.

Wie aus dem Genehmigungsbescheid hervorgeht, muss Daimler für das Behördenverfahren eine Verwaltungsgebühr von 426000 Euro ans RP überweisen. Grundlage dafür sind die genannten Gesamtkosten von 365Millionen Euro. Die Baukosten selbst werden mit 50,3 Millionen Euro beziffert.