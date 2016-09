Erinnerungen an ehemalige Schulfreunde Von Hans Riemer Ötigheim - Im Ötigheimer Geschwister-Scholl-Haus wimmelte es am Donnerstagnachmittag nur so von Senioren. Mehr als 100 über 70-jährige Ötigheimer, darunter auch im "Haus Edelberg" in Iffezheim lebende ehemalige Etjer, waren der Einladung zu der Veranstaltung "Anno dazumal" gefolgt, zu der das Katholische Altenwerk in Kooperation mit der Gemeinde, Seniorenbeirat, evangelischer Kirche und dem Deutschen Roten Kreuz geladen hatte. "Angesichts der glänzenden Augen" der Senioren sowie deren "engagierte Beteiligung an der Namensfindung der abgebildeten Personen, haben wir alles richtig gemacht", dankte Bürgermeister Frank Kiefer vor dem gemeinsamen Abendessen Beate Rastetter mit ihrem Team vom katholischen Altenwerk sowie Alois Becker mit seinen Helfern vom Seniorenbeirat für Organisation des Nachmittags. "Wir dürfen zurückschauen, unsere Geschichte steckt in unseren Knochen, hat uns geprägt", begrüßte Pfarrer Erich Penka die Gäste. Ihre Grußworte widmete die evangelische Pfarrerin Tina Blomenkamp dem Wort "erinnern" - und begrüßte es, dass sich die Gäste die Zeit nahmen, lang zurückliegende Ereignisse in Erinnerung zu rufen. Musikalisch gestaltet wurde der Nachmittag von der swingenden Oldi-Band unter der Leitung vom Ötigheimer Werner Dettling. Magisch angezogen von vier großen Gruppenbildern an den Wänden nahmen die Senioren die Aufforderung an, ihnen bekannte Namen von abgebildeten Personen in die vorbereitenden Kästchen zu schreiben. Im ersten Teil der Diashow auf der Großleinwand präsentierte Kurt Wagner Fotos von Hochzeiten ab 1900 sowie die erste Luftbildaufnahme von Ötigheim aus dem Jahr 1923. Den Zeitplan sprengten die von Fritz Müller gezeigten Klassenbilder, beginnend 1888. Anfangs noch zögernd, sprudelten die Namen der ehemaligen Schüler je näher es zu den eigenen Jahrgängen ging. Von Vorteil war, dass nicht nur Fotos von der Einschulung, sondern auch Aufnahmen von den 50er-Treffen gezeigt wurden. Manche erkannten sich selbst beziehungsweise ihre Großeltern und Eltern. "Jetzt bin ich mir absolut sicher, das ist mein eigener Jahrgang 1948", sagte Müller und zählte ohne Unterbrechung die Namen seiner ehemaligen Schulkameradinnen und Schulkameraden auf. "Als Ratschreiber habe ich 1968 begonnen, die im Rathaus in Kartons gesammelten Fotos auf DIN A5 Karten aufzukleben und zu beschriften. Vor zwei Jahren kam mit der Gründung der Computer-AG die Idee auf, die Bilder einzuscannen und mit Schlagworten zu katalogisieren, damit bei Jubiläen die Verwaltung leichter auf den großen Schatz zurückgreifen kann", berichtete Kurt Wagner von der Entstehung der digitalen Sammlung und dankte dem PC-Experten der Gruppe Manfred Crocol und dem ehemaligen Konrektor der Schule Gerhard Weber. Alle 14 Tage treffe man sich in der alten Schule, berichtete er. Rund 2 000 der insgesamt 8 000 Fotos sind mittlerweile digitalisiert. "Uns hat der Ehrgeiz gepackt: Bis Ende des Winters wollen wir alle verarbeitet haben und beim nächsten Seniorentreffen die Volksschauspiele in den Mittelpunkt stellen." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben