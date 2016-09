Maßgeschneidertes von der "Insel der Glückseligkeit"

Rastatt - Zuerst einmal gibt es eine Liebeserklärung an Wintersdorf: "Ich würde hier niemals wegziehen", sagt Matthias Peter, ein "Ur-Wintersdorfer", der seinen Heimatort als "Insel der Glückseligkeit" bezeichnet. Der Mann hat Humor. Den beweist er auch immer wieder, wenn er mit seiner Band "Die sechs Richtigen" bei der "Narretei im Ried" oder auf anderen närrischen Bühnen in der Region für Stimmung sorgt.

"Musik gehört zu meinem Leben", betont der 48-jährige Ehemann und Vater, der noch ein weiteres Faible für eine eher trockene Materie hat: die EDV. Seit einigen Jahren konzipiert und programmiert er individuelle, auf mittelständische Unternehmen zugeschnittene, microsoft-basierte Anwenderprogramme und bietet diese maßgeschneidert an.

Eigentlich kommt er aus einer ganz anderen Branche: Nach der Hauptschule absolviert Peter eine Lehre als Kaufmann im Groß- und Außenhandel, arbeitet dann bei Tabak-Pflaum in Rastatt. Nach der Bundeswehr mietet er spontan einen Laden in Wintersdorf an und betreibt ein Getränkefachgeschäft. Damit kennt er sich gut aus, denn seine Eltern hatten einen Getränkehandel (Getränke Peter) in Wintersdorf und er hat früher geholfen, die Sprudel- und Bierkästen auszufahren.

Er bildet sich an der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) am Vormittag zum EDV-Kaufmann fort und betreibt nachmittags den Getränkeladen. "Ich habe es aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Wenn ich erst nachdenke, ist der Enthusiasmus weg", sagt Peter, und das gilt auch für weitere Entscheidungen in seinem Leben.

Drei Jahre lang besucht er die Abendschule, nach erfolgreichem Abschluss 1994 ist er Organisations-Programmierer. Peter fängt bei einem Weingroßhändler in Baden-Baden als EDV-Mitarbeiter an und ist dort Allrounder für alle Themen rund um den PC. Er verbringt viel Zeit am Rechner. "Ich beiße mich regelrecht an den Aufgaben fest, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich es gerne hätte", schildert er seinen diesbezüglichen Ehrgeiz. Und er merkt schnell: Er hat eine gute Art, komplexe Zusammenhänge einfach zu vermitteln. Nach Feierabend schult der Autodidakt daher Kollegen, weil es ihm einfach Spaß macht.

Über Kontakte wird er auf ein Schulungsinstitut in Frankfurt aufmerksam, stellt sich vor, wird nach Zertifikaten gefragt. Die hat er nicht, erklärt aber selbstbewusst: "Ich kann das." Er soll vor einem Gremium in einem Probeunterricht über ein spezielles EDV-Thema sprechen. Bereits nach zehn Minuten wird abgebrochen: Der Wintersdorfer hat überzeugt. So wagt er 1998 den Schritt in die Selbstständigkeit und gründet seine Firma ESMP (EDV-Service Matthias Peter). Zwei Jahre trainiert er als Freiberufler die Anwendungsprogramme der Microsoft-Office-Produktfamilie für das Schulungsinstitut. Dabei werden Mitarbeiter etwa von Daimler in Mannheim und Bosch in Bühl und Karlsruhe geschult. Ab 2000 arbeitet er auf eigene Rechnung, der erste große Auftrag kommt von Kronimus in Iffezheim. Für das Unternehmen ist er seit 2002 tätig. Weitere namhafte Firmen holen sich die EDV-Dienstleistungen aus Wintersdorf ins Haus, Maquet etwa, Getinge Vertrieb und Service Deutschland, Ruf Betten, Schenk GmbH Baden-Baden, aber auch die Murgtal-Werkstätten und Wohngemeinschaften und das Kinder- und Jugendheim Baden-Baden. Bei der Dualen Hochschule Karlsruhe ist Peter seit 2015 Dozent für den Studiengang Unternehmertum.

Sein erstes Büro richtet er sich im Elternhaus ein und ab Januar 2015 im neuen Eigenheim, das natürlich in Wintersdorf steht. Von dort aus schaltet und waltet und entwickelt er seine EDV-Dienstleistung und Programme. "Gängige Programme für Datenanalyse und Qualitätsmanagement sind oft komplex und teuer, so dass die Mitarbeiter auf eine extra Schulung geschickt werden müssen", erläutert er. "Daher habe ich mit einem Team von Softwareentwicklern aus Bamberg und Bangelore (Indien) in diesem Jahr zwei von mir erfundene Programme für diese Bereiche auf den Markt gebracht, die eine vereinfachte Handhabung bieten", so Peter. Zum einen geht es um eine Checklistenanwendung für das Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit in den unterschiedlichsten Branchen, zum anderen um die Analyse von Geschäftskennzahlen zur kaufmännischen Steuerung der einzelnen Unternehmensbereiche wie Einkauf, Vertrieb oder Personal.

Die Selbstständigkeit will Peter, der optimistisch durchs Leben geht, nicht mehr missen, sie ist für ihn "ein Riesenstück Lebensqualität". 60 Arbeitsstunden und mehr kommen zwar pro Woche zusammen, oft tüftelt er auch nachts, doch dafür kann er seinen Tag frei gestalten. Der fängt meist mit einem Spaziergang an, wobei ihn der Nachbarhund begleitet.

Instrumente griffbereit im Büro

Tenorhorn und Akkordeon, Instrumente, die er seit Kinder- beziehungsweise Jugendjahren spielt, stehen im Büro griffbereit. "Musik ist eine schöne Entspannung bei Kopfarbeit", betont Peter, der bei der "Narretei im Ried" mitwirkt, seit er sechs ist. 2006 gründet die Frohnatur zusammen mit anderen Musikern die Combo "Die sechs Richtigen", die auch eigene Songs im Repertoire hat. Einer heißt - wie könnte es anders sein - "Wintersdorf". Die Stimmungsband löst bei ihren Auftritten regelrechte Begeisterungsstürme aus.

"Die Zugabe ist immer länger als der ganze Auftritt", erzählt Peter schmunzelnd, der für alle Bereiche in seinem Leben eine wunderbare Philosophie gefunden hat. Es ist eine alte indische Weisheit: "Am Ende ist alles gut. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende."