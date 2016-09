Ottersdorfer Kelterei bringt scharfe Knolle in die Flasche Von Sabine Wenzke Rastatt - Mit der Erntezeit beginnt für die Keltereien die Hochsaison. Auch in der "Alten Trott" in Ottersdorf werden derzeit nach Bedarf Äpfel, Birnen und anderes Obst zu Saft gepresst und in wiederverwertbare Bag-in-Box-Kartons gefüllt. Lothar Merkel betreibt die Kelterei, die sein Großvater vor fast 70 Jahren gegründet hat, in dritter Generation im Nebenerwerb. "Mit viel Leidenschaft", wie er sagt und einer neuen Idee: Der 53-Jährige hat eine innovative Presse angeschafft und ist nun dabei, sich in einem ganz neuen Bereich zu spezialisieren: Die Herstellung von Ingwer-Direktsäften und deren Weiterverarbeitung. In den Jahren 2011 auf 2012 sei er vor der Entscheidung gestanden, mit der Kelterei aufzuhören oder zu investieren, rekapituliert der Ottersdorfer, der im Hauptberuf als Betriebstechniker bei Mercedes-Benz in Rastatt tätig ist und die Kelterei als sein "Hobby" betrachtet. Gründe für die damaligen Überlegungen: Die Nachfrage zum Mostmachen sei rückläufig, der Trend gehe eher hin zu den Großkeltereien. Die "Alte Trott" indes ist ein kleiner Familienbetrieb, in dem Kinder, Schwester und Lebensgefährtin Sabine Müller helfen. Die Kunden kommen aus einem Bereich zwischen Karlsruhe und Bühl. Darunter seien auch immer mehr junge Familien, die aus Kleinmengen ihren eigenen Apfelsaft pressen lassen wollen. Gekeltert werde daher bereits in der Regel ab 100 Kilogramm, das ergibt etwa 60 Liter Saft, erläutert Lothar Merkel, manchmal aber auch schon ab 50 Kilogramm. Außerdem gebe es eine steigende Nachfrage von Gartenwinzern, die ihre Trauben pressen lassen wollen, zeigt er eine weitere Veränderung auf. Um auch diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden und die Kelterei fit zu machen für die Zukunft, hat er eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren in sechsstelliger Höhe investiert. Dabei hat er zwei Ziele im Blick: Zum einen will er die Kelterei besser auslasten - bisher beschränkte sich die Nutzung des Betriebs auf maximal acht Wochen im Jahr von Mitte September bis Anfang November, wenn Apfelerntezeit und Hochsaison waren. Zum anderen will er auch andere Obst- oder Beerensorten pressen wie Trauben, Erdbeeren und Kirschen, was mit den alten Anlagen allein nicht möglich war. In die neue Saison gestartet ist er nun mit einer hochmodernen Presse, die mit Vakuumtechnik arbeitet. "Es ist ein schonendes Verfahren und ergibt eine gute Saftqualität", erläutert der Techniker. Zuvor wird das Obst in einer ebenfalls neuen Waschanlage gewaschen, damit es sauber ist. Zwei dieser Vakuum-Pressen seien als Prototypen gebaut worden und in Polen und Kanada im Einsatz, informiert Merkel, der regelmäßig auf Fachmessen unterwegs ist und nun eine der ersten von drei serienmäßig produzierten Pressen mit Vakuumtechnik in Deutschland besitzt. Die Anlage sei erweiterbar und man könne damit wirklich alles pressen, zeigt er die Vorteile auf. Und wie kam es zur scharfen Knolle in der Flasche? Irgendwann, so erinnert sich der Ottersdorfer, habe ihn Dr. Stephan Denker aus Karlsruhe angerufen, ein Ingwer-Fan. Er wollte wissen, ob Merkel auch Ingwer pressen könne. Mit dem promovierten Agrarwissenschaftler verbindet den Ottersdorfer inzwischen eine Geschäftsbeziehung. Die beiden haben die Firma "The Ginger Juice Company" gegründet, die direkt gepresste Ingwersäfte in Bio-Qualität und Mischgetränke herstellt. "Ob als Tee, im Saft, zum Kochen, im Müsli oder im Salat, Ingwersaft ist vielfältig einsetzbar", weiß Merkel. Der Import von Ingwer als Gewürz- und Heilpflanze sei in den vergangenen Jahren stark gestiegen, weist er auf einen aktuellen Trend hin. In Ried werden bislang drei Ingwer-Sorten verwendet: Am schärfsten sei der peruanische Ingwer, ein vollmundiges Aroma habe der ugandische und eine milde Note der chinesische Ingwer, erläutert der Ottersdorfer. Ab 2017 soll noch biozertifizierter Ingwer aus Costa Rica dazukommen, den Merkel von zwei Freiburgern beziehen will, die sich in Zentralamerika sesshaft gemacht haben. "Und ich habe noch viele andere Ideen", meint Lothar Merkel lachend, der gerne experimentiert und schon an Rote Beete denkt. www.kelterei-alte-trott.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





