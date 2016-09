Bergzeitfahren: Langzeitrekord von 11:38 Minuten wackelt nicht

Die Siegerzeit von 12:11 Minuten kann sich sehen lassen. Nicht in Gefahr war, wie seit 1989, der Streckenrekord, den eben Jochen Klebsch damals aufstellte. Zwar wird heute mit deutlich moderneren und leichteren Rädern gefahren, trotzdem konnte niemand die Zeit von 11:38 Minuten knacken. Was allerdings keinen einzigen Starter davon abhalten wird, es im kommenden Jahr wieder zu versuchen. Denn das Bergzeitfahren rauf nach Ebersteinburg besitzt für viele Fahrer auch weit über die Region hinaus mittlerweile Kultcharakter. Entsprechend haben Neulinge Respekt vor der Strecke, die viel abverlangt: "Die Wechsel zwischen steilen Anstiegen, einer Abfahrt zwischendurch und den Serpentinen am Schlussanstieg gehen richtig in die Beine", berichtet der 14-jährige Tim Faulhaber, der zum ersten Mal an den Start geht. Am Ende erreicht er das Ziel nach knapp 23 Minuten.

Schneller sind da die Starter der RSG Ried-Rastatt unterwegs. Herausragend Christian Veit, der sich in 13:04 Minuten über einen sehr guten sechsten Platz freuen kann. Ebenfalls gute Platzierungen erreichen Patrick Eberhardt, Ralf Hafermann, Jörg Karcher, Bernd Melchert, Andreas Götz und der erst 13-jährige Nachwuchsfahrer Leon Uhrig. In 15:38 Minuten landet er am Ende im Mittelfeld und kann viele deutlich ältere Fahrer hinter sich lassen: "Der letzte Kilometer war schon sehr hart. Da hilft nur eines: Vollgas geben", berichtet er. Über den tollen Ausblick in die Rheinebene können sich die Fahrer da erst freuen, wenn es wieder nach unten geht. "Auf dem Weg nach oben hat man dafür absolut keinen Kopf", bestätigt Leon Uhrig. Die Fans an der Strecke, die vor allem im oberen Teil die Fahrer anfeuerten, dagegen genossen das perfekte Herbstwetter und die tolle Sicht.

Das RSG-Bergzeitfahren lockt mittlerweile zahlreiche Hobbyfahrer unter anderem aus dem Freiburger Raum, aus der Ortenau und aus Frankreich nach Rastatt. "Weil es eben etwas ganz Besonderes ist", sagt Christian Späth von der RSG Ried-Rastatt.

Wie professionell es dabei zugeht, zeigt ein Blick in den Startbereich. Viele vor allem junge Fahrer sitzen auf ihren Rädern direkt neben dem Auto und fahren sich auf einer Rolle warm, auf die ihr Rad aufgespannt ist. Nebenbei werden noch einige Dehnübungen gemacht und schon werden die ersten Starter aufgerufen. Im Abstand von einer Minute werden sie nun auf die Strecke geschickt. Der jüngste Starter, Paul Adomeit, ist gerade einmal elf Jahre alt und erreicht nach 17:09 Minuten das Ziel. Den Titel für den schnellsten Senior scheint Erwin Hickl abonniert zu haben. Dieses Mal erreicht er das Ziel nach starken 13:28 Minuten als Gesamtachter.

Schnellste Frau ist am Samstag Jane Aschmoneit in 16:34 Minuten und damit nur winzige vier Sekunden schneller als Iris Weis und gut eine Minute schneller als die drittplatzierte Jane Hug. Bei den Männern folgen Jonas Hund aus Linkenheim, der sich bereits im vergangenen Jahr Platz zwei sichern konnte, und Andreas Crivellin aus Oberndorf am Neckar.

Wer mit seiner eigenen Zeit dieses Mal nicht ganz zufrieden war, der hat nun genau zwölf Monate Zeit, um zu trainieren. Denn im kommenden Herbst werden sich die Radsportler aus Mittelbaden und weit darüber hinaus wieder an der Förcher Kreuzung treffen und versuchen, möglichst in einer Zeit von unter 11:38 Minuten nach Ebersteinburg zu kommen. Dann wäre der nun seit 27 Jahren bestehende Streckenrekord endlich geknackt.