Regen verhindert Aktionen im Freien

Kuppenheim - Eingebettet in das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Oberndorf, der in diesem Jahr seit 85 Jahren besteht, fand am Wochenende der sechste Streuobsttag des Landkreises Rastatt statt. Leider stellte der Sommer genau zu diesem Termin seine Aktivitäten ein, so dass der Samstagabend mit Livemusik in die Turnhalle verlegt werden musste. Auch am Sonntag beherrschte Dauerregen die Wettersituation, so dass im Freien vorbereitete Aktionen wie die des Baumkletterers und das Mähen ausfallen mussten.

Allerdings hielt das die vielen Besucher, die bereits am Morgen zum Frühschoppen mit der Musikkapelle Bischweier in die Turnhalle strömten, nicht ab. Im Zugangsbereich war ein kleiner Markt rund um den Streuobstanbau aufgebaut. Vom frischen Apfelsaft über Edelbrand aus allerlei Früchten der Streuobstwiesen bis zum Honig reichte das Angebot. Zusätzlich erhielten die Besucher sowohl von den Herstellern der Produkte als auch vom Landschaftserhaltungsverband und der Beratungsstelle für Obst- und Gartenbau im Landratsamt viele Informationen zum Thema Streuobst.

Besonders die biologische Vielfalt und die wichtigen Funktionen, die Streuobstwiesen auch heute noch haben, war bei manchem Besucher bisher unbekannt. Bei ihren Begrüßungsreden machten Bürgermeister Karsten Mußler als Hausherr, Dr. Christian Stoll als Vertreter des Landrats und Landtagsabgeordneter Ernst Kopp (SPD) als Vizepräsident des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg auf den großen Beitrag, den die Vereine zum Erhalt des Kulturguts Streuobstwiese leisten, aufmerksam. Allerdings vermisste das Ortsoberhaupt jüngere Besucher und sah darin eine latente Gefahr für die Zukunftsperspektiven der für die Allgemeinheit wichtigen Einrichtung Obst- und Gartenbauverein. Stets umlagert war die Sensenlehrerin des Deutschen Sensenvereins, Renate Steinberger-Künstel aus Weisenbach. Sie hatte verschiedene Sensenmodelle und transportable Dengelambosse dabei. Neben einem informativen Vortrag zum Mähen mit der Sense und Dengeln sowie Schärfen hatte sie extra eine Übungswiese vorbereitet. Da die praktischen Vorführungen jeweils dem Regen zum Opfer fielen, konnte sie jede Menge Fragen der vielen Neugierigen beantworten.

Daneben wurde der Landespomologe Eckhart Fritz vom Bodensee erwartet, der die Möglichkeit bot, mitgebrachte unbekannte Sorten zu bestimmen. Von diesem Angebot machten einige Besucher Gebrauch. Obwohl der Kreisfachberater Uwe Kimberger den sechsten Streuobsttag als kleiner als gewohnt bezeichnete, bestand die Möglichkeit, Vorträge zur Apfelsaft-Aktion der Lebenshilfe/Murgtalwerkstätten in Gaggenau-Ottenau, über die nachhaltige Obstbestäubung durch Wildbienen und über aktuell laufende Projekte im Streuobstbau im Landkreis zu besuchen.