Hammerschläge markieren den Start Von Helmut Heck Au am Rhein - Hinterm Rathaus in Au am Rhein sei in der vergangenen Woche "die eine oder andere Staubwolke aufgestiegen". Mit dieser Feststellung umschrieb Bürgermeister Hartwig Rihm den Beginn der Instandsetzung des historischen Fachwerkgebäudes neben der Verwaltungszentrale. Wer es nicht mitbekommen hat, konnte es an drei Containern voller Bauschutt erkennen, die zur Kulisse gehörten, vor der am späten Freitagnachmittag der Start der Sanierungsmaßnahme gefeiert wurde. Das Projekt, das sich später im Rathaus fortsetzen wird, war vom Gemeinderat im Mai 2014 mit der Auswahl des Architekten auf den Weg gebracht und seither in vielen Sitzungen gründlich vorbereitet worden (wir berichteten). Die Gesamtkosten sind auf 1,9 Millionen Euro veranschlagt, aus dem Landessanierungsprogramm werden 1,07 Millionen beigesteuert. Die Gemeinde muss 830 000 Euro aufbringen. Rihm erinnerte daran, dass die Überlegungen zu dem Projekt schon im Jahr 2000 begonnen hätten, als ein Antrag auf Abbruch wie vorausgesehen abgelehnt wurde und vom Denkmalschutz die Forderung kam, die Besonderheiten des Gebäudes zu untersuchen. Das Fachwerkhaus sei "eines der ältesten Gebäude" im Dorf, hob Rihm hervor. Erbaut worden sei es 1719, aber "nicht in seiner jetzigen Gestalt" (siehe Zum Thema). Diese wird sich durch die Sanierung abermals ändern. Der Anbau verschwindet und wird durch einen neuen, "optisch getrennten", ersetzt, wie Gerhard Retzbach erklärte, auf den vor zwei Jahren die Wahl des Architekten gefallen war. Das Fachwerk bleibe erhalten, die neuen Fenster bekommen wieder Sprossen. Das Dach wird neu gedeckt. In die schmale Lücke zwischen Rathaus und Lehrerhaus wird ein verglastes Verbindungsstück mit Treppenhaus und Lift gesetzt. Der Aufzug wird sowohl den barrierefreien Zugang zur Gemeindeverwaltung wie auch zu der Arztpraxis gewährleisten, die im Obergeschoss des Fachwerkgebäudes einziehen wird. Im Erdgeschoss richtet sich die Raiffeisenbank eine neue Filiale ein, die ihren Eingang an der Hauptstraße haben wird, versehen mit einer Rampe. Als Eröffnungstermin für die Zweigstelle der Bank nannte Rihm "Oktober 2017". Wie Raiba-Vorstandsmitglied Reiner Lachenmeier am Rande der Veranstaltung versicherte, werde die neue Niederlassung mit Personal wie bisher besetzt sein und der Service in gleichem Umfang aufrechterhalten. Wie Rihm in seiner Ansprache berichtet hatte, war das Kreditinstitut schon vor zehn Jahren an die Gemeinde mit dem Gedanken herangetreten, das alte Lehrerhaus zur Filiale umzubauen. Die Idee habe "gegoren" bis sich vor drei Jahren durch den Brand des Ärztehauses zusätzlicher Handlungsbedarf ergeben habe. Im Obergeschoss des Fachwerkgebäudes werden Praxisräume eingerichtet. Dies2 werden vom Ärzteehepaar Barbara Schäfer-Wegert und Richard Pawlak aus Durmersheim übernommen, die ebenfalls an der Feier zum Baubeginn teilnahmen. Sie sichern die medizinische Versorgung in Au am Rhein derzeit mit einer Dependance in der Rheinstraße 9. Mit dem Umzug in die neuen Räume müssen sie warten, bis Sanierungsarbeiten im Rathaus abgeschlossen sind, die nahtlos der Modernisierung des Lehrerhauses folgen sollen. Teile der Verwaltung will man dann nämlich vorübergehend in das künftige Ärztedomizil ins Obergeschoss des Lehrerhauses auslagern, sobald dieses bezugsfertig ist. Der Baustart, dem sich bei der Feier pünktlich die Sonne zeigte, wurde nicht mit einem Spatenstich oder einem Baggerbiss markiert, sondern mit Hammerschlägen verkündet. Das Werkzeug dafür drückte Rihm seinen Stellvertretern Walter Hettel und Jürgen Reichert in die Hand, der Auftrag lautete, den roten Punkt an einen Balken zu nageln. Das ging so verletzungsfrei vonstatten, wie es sich Rihm für die gesamten Bauarbeiten wünschte. Ende des nächsten Jahres soll alles fertiggestellt sein. Danach wolle man noch das Umfeld gestalterisch verbessern. Diese Ankündigung war gleichzeitig als Versprechen an die Nachbarn gerichtet, die Rihm um Verständnis dafür bat, dass es über die Staubwolken hinaus weitere Beeinträchtigungen geben werde. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





