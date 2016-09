Langes Ringen um Baugebiet in Schlossnähe Rastatt (dm) - Das lange Warten hat offenbar bald ein Ende: In diesem Herbst sollen die Ausschreibungen für die Erschließung des Neubaugebiets "Verlängerte Bastgartenstraße II" in Förch vergeben werden; geht es nach dem Plan der Verantwortlichen, könnten dann noch in diesem Jahr die Bagger anrücken. Wie berichtet, soll das etwa 1,4 Hektar große Gebiet am südlichen Rande Förchs - ein Steinwurf von Schloss Favorite entfernt - 24 Baugrundstücke umfassen; Einzel- und Doppelhäuser sind vorgesehen. Der Weg bis hierher war holprig: Bis ins letzte Jahrtausend reichen die Überlegungen zurück, 1999 war das Planverfahren eingeleitet worden, 2001 beschloss der Gemeinderat die Umlegung dieser letzten Wohnbauerweiterungsfläche für den Ortsteil. Doch Verzögerung um Verzögerung folgte. Zunächst greift die Verwaltung erst 2005 - wegen einer personalbedingten Pause, wie es im Rathaus heißt - das Planwerk wieder auf, im November beschließt der Gemeinderat die Weiterführung des Bebauungsplans, noch ist von 18 bis 20 Wohneinheiten die Rede. Doch nach einer Infoveranstaltung in der Förcher Festhalle im Januar 2006 passiert nach außen hin wieder nichts, bis im Oktober 2008 die Stadtverwaltung Überlegungen kundtut, künftig die Erschließung von Neubaugebieten privaten Unternehmen zu übertragen. Der Grundsatzbeschluss hierzu fällt im Juli 2010, Probe aufs Exempel soll die "Verlängerte Bastgartenstraße II" machen. Hintergrund Anderthalb Jahre später legt der private Erschließungsträger einen Bebauungsplanentwurf mit 24 Baugrundstücken vor, der vom Gemeinderat gebilligt wird und in die Offenlage geht. Die Weiterentwicklung hat sich bis dahin auch aufgrund einer Kampfmittelsondierung verzögert: Eine Bombe und eine Granate wurden aus dem Areal entfernt. Dann aber können sich der Erschließungsträger und Eigentümer nicht in Sachen Kostenerstattung einigen. Das Verfahren stagniert mal wieder. Im April 2015 schließlich die Botschaft: Alle Eigentümer haben Kostenerstattungsvereinbarungen unterschrieben, wegen der langen Zeit, die vergangen ist, wird der Plan nochmals offengelegt und vom Gemeinderat noch vor der Sommerpause als Satzung beschlossen. Das Signal jedenfalls heißt: Es kann dann losgehen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung und des Erschließungsträgers, der Ingenieurgemeinschaft Lamparter, stehen nun keine Hindernisse mehr im Weg, auch wenn Anwohner im September 2015 noch eine Normenkontrollklage erwogen haben, weil sie ihre Einsprüche gegen die Planung des Baugebiets nicht berücksichtigt sahen. Es wird dichter bebaut als einst vorgesehen, bis auf fünf Meter an die Kreisstraße 3711 rückt es heran, weshalb eine bis zu dreieinhalb Meter hohe Lärmschutzanlage geplant ist. Warum die Bagger noch nicht angerückt sind, obwohl von Eigentümern schon im vergangenen Jahr die erste Zahlungsrate angefordert worden sei, wie dem BT berichtet wurde, liegt offenbar daran, dass in der Infrastrukturplanung - Straßen, Kanalisation - noch "ein paar Details" anzupassen waren, wie die Stadtverwaltung erläutert: Bei ihr liegt trotz privater Erschließung die Planungshoheit. Man sei aber auf einem guten Weg, so die übereinstimmenden Aussagen aus Rathaus und Ingenieursbüro. "Es gibt keine planerischen Hindernisse mehr." Es sei gemeinsames Ziel, so Geschäftsführer Christoph Traub, "dass es nun endlich losgeht". Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben