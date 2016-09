Iffezheimer Feuerwehr probt Ernstfall auf dem Wasser

(hr) - Beobachter der Abschlussprobe der Feierwehr Iffezheim haben die Rettungskräfte aus dem Renndorf mal ganz anders erlebt: Auf dem Wasser. Kommandant Steffen Strobel wählte das ungewöhnliche Szenario aus.

Alles, was Einsatzleiter Simon Franz am Kieseck unterhalb der Staustufe erkennen konnte, war Rauch, der aus dem Unterdeck einer zwischen zwei Dalben (in den Hafengrund eingerammte Pfähle) liegenden Kiesschute der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Freiburg aufstieg. Vom Ufer aus war das Schiff nicht erreichbar, weshalb der gesamte Einsatz vom Wasser aus erfolgen musste. Für die Einsatzkräfte bedeutete dies, zunächst die gesamte Ausrüstung für einen Rettungs- und Löscheinsatz auf die beiden Boote der Feuerwehr zu verladen und dann das Schiff anzufahren. Parallel wurde auf der Landseite eine Pumpe in Stellung gebracht, Wasser aus dem Hafenbecken angesaugt und eine Wasserversorgung für die Brandbekämpfung auf dem Schiff aufgebaut.

Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass das Szenario neben dem Feuer im Maschinenraum auch zwei verletzte Personen unter Deck bereithielt. Unter Atemschutz wurden die Rettung der Personen und die Brandbekämpfung eingeleitet. Eine Person wurde über die Wasserseite und dem Boot der Feuerwehr an Land gebracht, die zweite über eine Seilbahn, die zwischen Schiff und Hochwasserdamm aufgebaut wurde, an Land gebracht.

Bei der Übungsbesprechung zeigten sich Bürgermeister Peter Werler und zahlreiche Gemeinderäte erstaunt. "Ich hatte den Eindruck, das lief heute alles in Zeitlupe ab", so Werler. Tatsächlich: "Bei Einsätzen auf dem Wasser kommt es auf Genauigkeit an, es muss gut überlegt sein, welche Einsatzmittel möglicherweise gebraucht werden. Wird nur ein kleines Teil vergessen, geht viel Zeit verloren, bis es mit einer weiteren Bootsfahrt herbeigeschafft ist", erläuterte Brandamtmann Frank Wilbert von der Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg. Als Ausbilder in der Mobilen Übungsanlage Binnengewässer (MÜB) sei er begeistert darüber, wie professionell und engagiert die Einsatzkräfte die Aufgabe gelöst, ihr im vergangenen Jahr in der MÜB erlerntes Wissen an ihre Kameraden weitergegeben und bei der ersten Übung auf einem Schiff perfekt umgesetzt hätten. "Besonders gefallen hat mir, dass die Plittersdorfer Feuerwehr mit ihrem Boot für die Sicherheit der auf dem Wasser eingesetzten Einsatzkräfte sorgte, und der Aufbau der Seilbahn. Dem Lob schloss sich Rolf Fritz von der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung an.

Bei der MÜB handelt es sich um ein aus Interreg-Mitteln finanziertes Ausbildungszentrum, das auf die Taktik und Technik zur Gefahrenabwehr auf Binnenwasserstraßen wie Schiffshavarien, Gefahrgütertransport oder Schiffsbrände spezialisiert ist. Die MÜB ist in Straßburg stationiert und steht Feuerwehren aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz zu Ausbildungs- und Übungszwecken zur Verfügung.