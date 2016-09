Ärger um Behindertenparkplätze

Rastatt - Es gibt 104 Stellplätze bei der Klinik in Rastatt, doch oft muss man Glück haben, einen freien Parkplatz zu erwischen. So kommt es denn auch vor, dass auf den beiden Behindertenparkplätzen Autofahrer parken, die dazu keine Berechtigung haben, wie die Rastatterin Petra Bonkosch häufig erleben musste.

Seit Jahresanfang ist ihr Mann nach einem Schlaganfall gehbehindert, ein- bis zweimal pro Woche benötigt sie den Behindertenparkplatz. "Für kurze Strecken kann mein Mann noch mit dem Stock gehen, für längere benötigt er den Rollstuhl", berichtet Petra Bonkosch im BT-Gespräch.

Nachdem sie sich im Sekretariat der Klinikverwaltung darüber beschwert hatte, dass beide Behindertenparkplätze von nicht berechtigten Fahrern belegt seien, habe man ihr geraten, diese darauf anzusprechen. "Einmal war ein junger Mann derart wütend, dass ich Angst hatte, er schlägt gleich zu", so die Rastatterin, die sich seither mit Kritik zurückhält.

Doch auch die Mitarbeiter in der Krankengymnastikpraxis, die sich auf dem Klinikareal befindet, seien wegen des Parkplatzmangels entnervt, weil es häufig passiere, dass Patienten aufgrund der längeren Parkplatzsuche zu spät kommen. Ist der Klinikparkplatz voll, öffnet sich die Schranke am Eingang erst gar nicht, was ihr auch schon mehrmals passiert sei, so Bonkosch. Vom nächsten Behindertenparkplatz am Ludwig-Wilhelm-Gymnasium bis zur Krankengymnastikpraxis habe sie dann mit ihrem Mann eine Viertelstunde gebraucht.

"Die zu geringe Anzahl der Parkplätze ist ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Die Anzahl der Beschwerden hält sich dennoch sehr in Grenzen", führt Thorsten Reinhardt von der Klinik-Geschäftsleitung auf BT-Anfrage aus. Mit zwei Behindertenparkplätzen bei 104 Parkplätzen erfülle man die Anforderung der geltenden DIN 18040-1 "vollumfänglich".

Der Parkplatz gehört zur Klinik Rastatt, städtische Vollzugsbeamte kontrollieren deswegen die beiden Behindertenparkplätze nicht, kritisiert Petra Bonkosch weiter. Allerdings überprüft nun eine Mitarbeiterin regelmäßig die beiden Behindertenparkplätze und versieht die Windschutzscheibe von nichtberechtigten Parkern mit dem Hinweis, dass beim nächsten Mal ihr Auto abgeschleppt wird. Zudem werde in Kürze ein entsprechendes Hinweisschild bei den Behindertenparkplätzen angebracht, teilt die Verwaltung mit.

Weiterhin regt Petra Bonkosch an, auf dem unten liegenden Wirtschaftshof des Klinikums, auf dem Ärzte parken, einen weiteren Behindertenparkplatz anzulegen. Mit dem Aufzug könnten dann gehbehinderte Patienten nach oben zur Klinik oder in die KG-Praxis fahren. Diese Anregung wird seitens der Klinik jedoch abgelehnt: "Die Parkplätze sind alle dauervermietet", erläutert Reinhardt. Ein weiterer Vorschlag von Petra Bonkosch wurde bereits in der Vergangenheit ebenfalls von der Verwaltung angedacht: Einen der beiden "Storchenparkplätze", die direkt neben dem Klinikeingang für werdende Eltern reserviert sind, in einen Behindertenparkplatz umzuwandeln, der kurzzeitiges Parken erlaubt. In den nächsten Tagen werde man den Parkplatz umwidmen, so die Verwaltung.