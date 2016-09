Kostenreduzierung kommt Bauherren zugute

Au am Rhein - Unter den 15 Zuhörern, die am Montag bei der Gemeinderatssitzung in Au am Rhein die Besucherplätze füllten, waren vermutlich etliche, die aus Interesse am Baugebiet "Hahnheck, Nussbaumgewann" gekommen waren. Es fiel jedenfalls auf, dass es hauptsächlich junge Leute waren. Die Tagesordnung versprach, etwas über den "Stand der Arbeiten" und über die "Kostenentwicklung" der Gebietserschließung zu erfahren.

Bereits in seinen einleitenden Worten verkündete Bürgermeister Hartwig Rihm die diesbezüglich schönste Nachricht: Man könne mittlerweile "gesichert sagen", dass die Erschließungsbeiträge "unter 100 Euro liegen werden", pro Quadratmeter.

Das freute auch den Gemeinderat. Die Kostenverringerung komme den privaten Bauherrschaften zugute, hob Walter Hettel (FWG) hervor. Ebenfalls zufrieden äußerte sich Martin Kimmig (CDU), der daran erinnerte, dass die ursprüngliche gesetzte Höchstgrenze von 105 Euro "ein gewisser Sicherheitsbetrag" gewesen sei. Planer Andreas Klaus von der ausführenden Gesellschaft für kommunale Baulanderschließung (GkB) in Karlsruhe bestätigte den Betrag von 100 Euro mit der Bemerkung, dass darin sogar "eine Sicherheit von sechs Prozent" eingerechnet sei. Wo genau man am Ende liegen werde, "ob bei 99,90 oder 97 Euro", bleibe abzuwarten.

Zur Kostenreduzierung habe, wie in der Sitzung erläutert wurde, vor allem der Landschaftsbau beigetragen, der im Dezember 2015 noch auf rund 444 000 Euro geschätzt worden war, jetzt aber bei 390 000 Euro liegt, sowie die Breitbandverkabelung, die von der Telekom auf eigene Rechnung durchgeführt wurde. Hauptthema der Gemeinderatsberatung war der Pflanzplan für das Baugebiet.

Nordöstlich der künftigen Wohnbebauung wird ein sogenannter Hutewald mit einer Fläche von 6 500 Quadratmetern aufgeforstet, der eine offene lichte Gestalt mit großkronigen einheimischen Laubbäumen bekommen soll. Alle weiteren Pflanzmaßnahmen werden im Gebiet beziehungsweise direkt an seinen Rändern stattfinden. Bei der Wahl der Baumsorten will man Klaus zufolge schmalkronige Typen und solche, die "wenig Schmutz" verursachen, nehmen. Erwähnt wurden Amber, Ahorn, Straßenkirsche und eine spezielle Kastanienart. Am westlichen Rand des Gebiets entlang der Schillerstraße ist ein Streifen mit Obstbäumen vorgesehen.

Auf der Nordseite der Feldstraße werde man wegen Versorgungsleitungen, die dort unter der Erde liegen, anstelle von Bäumen nur Sträucher pflanzen, erklärte Klaus. "Das überrascht uns schon", kritisierte Walter Hettel (FWG) die Abweichung von den Vorgaben. Von den Leitungen habe man schon vorher gewusst. Als "ärgerlich" bemängelte Hettel außerdem die Anbindung des Rottfeldwegs. Gut fand Hettel, dass Bäume bevorzugt werden, die den Pflegeaufwand für die Gemeinde gering hielten.

Man wisse, dass Bäume generell "nicht von allen positiv gesehen werden", schnitt Hettel das Thema Laub und sonstige Folgen an. Man brauche sie aber "für das Klima und zum Atmen". Kimmig war überzeugt, dass angesichts zunehmender Sommerhitze Bäume "wichtiger werden". Ihre "kleinklimatische Bedeutung" hob auch Bürgermeister Rihm hervor, Laub entfernen gehöre eben dazu. Dieter Weßbecher (FWG) bat darum, für einen Parkplatz in der Schillerstraße anstelle vorgesehener Linden andere Bäume zu nehmen.

Bei der Beschaffung soll auf die eigene Pflanzenschule und die Sachkenntnis von Förster Tobias Scholz zurückgegriffen werden. Für Bauwillige wichtig war die Mitteilung, dass man Bäume mit Rücksicht auf den Baustellenbetrieb erst pflanzen werde, nachdem die Häuser errichtet seien.

In der Beratung wurde ferner für verstärkte Anpflanzung von insekten-, insbesondere bienenfreundlichen Sträuchern geworben. Mit den Informationen über den Stand der Erschließungsarbeiten konnte Klaus eine weitere gute Nachricht verkünden: Sie seien schon so weit fortgeschritten, dass man die Fertigstellungsfeier vom Jahresende auf den 2. Dezember habe "vorterminieren" können.