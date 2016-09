Rastatt lässt sich die Kultur etwas kosten

Der Eigenbetrieb ist nicht nur Betreiber der Badner Halle und der Reithalle, ihm obliegt auch die Veranstaltung des Kinosommers und im jährlichen Wechsel des Stadtfests und des Straßentheaterfestivals tête-à-tête. Dem Ausschuss, der den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für 2017 am Montagabend einstimmig abgesegnet hat, stellte die Stadtverwaltung zuvor auch den Jahresabschluss für 2015 vor. Dieser weist einen Jahresverlust von 1,87 Millionen Euro aus: Man hatte sogar mit mehr gerechnet. Die Erträge beliefen sich auf 626500 Euro. Das Minus fiel um 143000 Euro geringer aus als befürchtet.

Mehrere Sonderfaktoren hätten das vergangene Geschäftsjahr geprägt, erklärte Geschäftsführerin Carola Gerbeth den Gemeinderatsmitgliedern. Als erstes nannte sie die Suche nach einer neuen Leitung für das tête-à-tête. Der Einbau einer zentralen Kälteanlage brachte eine monatelange Bauverzögerung mit sich, deshalb konnte die geplante neue Schrankenanlage für die Tiefgarage erst vor wenigen Tagen in Angriff genommen werden (wir berichteten).

In der Badner Halle werden künftig noch öfter die Handwerker anrücken müssen, denn sie ist nach mehr als einem Vierteljahrhundert etwas in die Jahre gekommen, wie Bürgermeister Arne Pfirrmann in der Sitzung zugab. Die Halle ist mit 1,5 Millionen Euro auch für die höchsten Verluste im neuen Wirtschaftsplan verantwortlich. Der Eigenbetrieb rechnet mit laufend höheren Kosten für Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung von rund 20000 Euro jährlich. 100000 Euro sind indes allein als Anfangsrate für Planung und Einbau einer neuen Heizungsanlage geplant. Sie muss nach neuer Gesetzeslage spätestens 2018 ausgetauscht werden. Energieberater empfehlen laut Gerbeth, das lieber früher zu tun. Eine Versorgung mit Nahwärme durch die Star-Energiewerke sei dabei nur eine von mehreren möglichen Varianten. Die Geschäftsführerin will verschiedene Angebote einholen, um in einer guten Verhandlungsposition zu sein, und dem Gemeinderat, der über die Maßnahme letztlich beschließen muss, Alternativen anbieten zu können, antwortete sie auf die Nachfrage von Uschi Böss-Walter (Grüne).

Auch die Personalkosten des Eigenbetriebs werden wachsen. Allein durch Tariferhöhungen steigen sie um 2,4 Prozent. Zudem will Gerbeth im Juni 2017 einen zusätzlichen Veranstaltungstechniker einstellen. Die vom Eigenbetrieb übernommenen Aufgaben seien mit der vorhandenen Personaldecke nicht mehr dauerhaft und gesetzeskonform zu leisten. Zum Teil könnten Überstunden nicht mehr abgebaut werden. Schon bis Juni 2016 habe die Mehrarbeit einen Umfang angenommen, der einer Vollzeitstelle entspreche.