"Fußball schlägt Brücken"

Kuppenheim - Für Julia Richter aus Rastatt war klar, dass sie nach dem Abitur ein Jahr lang einen Freiwilligendienst ableisten möchte, bei dem sie auch selbstständig arbeiten kann. Nun arbeitet sie seit Anfang des Monats in der Kuppenheimer Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gästehaus "Kreuz" und zudem beim SV 08 Kuppenheim. "Fußball schlägt Brücken" lautet das Motto des Projekts.

Eingefädelt hat das Ganze Heinz Brink, Jugendleiter beim SV 08 Kuppenheim. Gemeinsam mit D-Jugendtrainer René Blettermann wollte er junge Flüchtlinge fürs Fußballtraining interessieren, in dem Traditionsverein trainieren 14 Jugendmannschaften. Die Bemühungen hatten allerdings nur wenig Erfolg, wie Blettermann beim Pressegespräch berichtete. Insgesamt drei Kinder spielen nun in der A-und B-Jugend sowie bei den Bambini. Der D-Jugendtrainer arbeitet bei Bosch in Bühl und hatte daraufhin die Idee, ein Integrationsprojekt auszuarbeiten und bei dem von Bosch-Mitarbeitern getragenen Verein Primavera Unterstützung zu beantragen. Dieser Verein wurde ursprünglich von zehn Mitarbeitern gegründet, um Kindern in Entwicklungsländern zu helfen. Aktuell laufen 37 Projekte in 15 Ländern, die durch ehrenamtliche Mitarbeiter an den lokalen Bosch-Standorten und sozialen Einrichtungen vor Ort betreut werden. In diesem Jahr seien 185 Anträge für Projekte genehmigt worden, darunter das in Kuppenheim, freut sich Blettermann.

"Wir sind überaus froh, dass wir Julia haben, sie schlägt hier ein wie 'ne Bombe", freut sich Peter Rettig vom Jugendmigrationsdienst der Caritas über die junge Rastatterin, die ein Jahr lang ihren Bundesfreiwilligendienst in der Knöpflestadt ableistet. Nachmittags steht die Hausaufgabenbetreuung der Flüchtlingskinder im Mittelpunkt. Bislang wurde dies nur montags durch Ehrenamtliche geleistet, nun ist dies jeden Tag möglich. Doch Sport und Spiel kommen ebenfalls nicht zu kurz. Zwei Drittel ihrer Arbeitszeit verbringt Julia Richter in der Flüchtlingsunterkunft, ein Drittel auf dem Sportplatz. Dort geht es dann abends hin, sie gestaltet das Aufwärmtraining für die Jugendmannschaften, und zwar von den Bambini bis zur D-Jugend.

Am Wochenende steht das Organisieren von Turnieren auf dem Programm. Mit Fußball hatte sie bislang nichts zu tun, sie war bei den RTV-Volleyballdamen I in der Bezirksliga aktiv. Neben einem Taschengeld bekommt Julia Richter die Fahrtkosten für den Bus von Rastatt nach Kuppenheim bezahlt. Außerdem besucht sie Fortbildungsseminare zu rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Fragestellungen.