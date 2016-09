Schmuckdieb erhält Freiheitsstrafe auf Bewährung Rastatt (mo) - Wegen räuberischen Diebstahls hat das Schöffengericht einen 31-Jährigen aus Rastatt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Unter Zurückstellung von Bedenken wurde die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dafür muss der Mann 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ohne Entgelt verrichten. (mo) - Wegen räuberischen Diebstahls hat das Schöffengericht einen 31-Jährigen aus Rastatt zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten verurteilt. Unter Zurückstellung von Bedenken wurde die Strafe auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dafür muss der Mann 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ohne Entgelt verrichten. Damit kam der Angeklagte recht glimpflich davon. Denn räuberischer Diebstahl ist kein Vergehen, sondern ein Verbrechen, auf das eine Mindeststrafe von einem Jahr droht. Und die Staatsanwältin hatte eine Haftstrafe von anderthalb Jahren ohne Bewährung für notwendig erachtet. Der Verteidiger hingegen verneinte den Vorwurf des räuberischen Diebstahls und plädierte auf einfachen Diebstahl und Körperverletzung. Hierfür sei eine Geldstrafe ausreichend. Am 17. Februar dieses Jahres betrat der Mann ein Juweliergeschäft in der Rastatter Poststraße. "Haben Sie 18 Karat Ketten?" Sein Auftreten war zunächst höflich und ruhig. Doch nach kurzer Beratung, so die Verkäuferin, sei der Blick "kalt und unberechenbar" geworden. Der Mann ergriff blitzschnell die Goldkette und rannte aus dem Geschäft in Richtung Schlosspark. Auf den Aufschrei seiner Frau hin nahm der Juwelier die Verfolgung auf. Im Bereich der Großbaustelle des Ibis-Hotels verlor er ihn zunächst aus den Augen. Doch ein zweiter Verfolger konnte ihn dann in der dortigen Tiefgarage ausfindig machen. Nach anfänglicher Beruhigung schlug der Schmuckdieb plötzlich mit einem Faustschlag auf den Juwelier, so dass dessen Brille zu Boden ging. Der Mann wurde hierbei leicht verletzt. Daraufhin drückte man den 31-Jährigen zu Boden und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Der Angeklagte zeigte sich weitgehend geständig, sprach von einer unerklärlichen "Kurzschlussreaktion". Die Handgreiflichkeiten seien jedoch von den Verfolgern ausgegangen, er habe sich nur gewehrt. In seiner Einlassung verwies er auf seine psychische Erkrankung. Der psychiatrische Gutachter, der sich in einer zweistündigen Pause zum Gespräch mit dem Beschuldigten zurückzog, bestätigte durchaus eine "bipolare Störung" (manisch-depressiv) und "narzisstische Persönlichkeitsstörung" mit einer "ausgeprägten Selbstwertproblematik". Doch die Tat könne mit dieser Erkrankung nicht in Zusammenhang gebracht werden. Der Beschuldigte sei voll schuldfähig. Nach Ansicht des Gerichts unter Vorsitz der Richterin Angelika Binder hatte der Mann, als er gestellt wurde, das Schmuckstück nicht freiwillig herausgegeben, sondern sei gewalttätig geworden, um die Beute zu sichern. Erst als die Polizei auftauchte, wurde das Diebesgut sichergestellt. Der 31-Jährige, der mit seiner Familie als politischer Flüchtling vor 20 Jahren nach Deutschland kam und gut die deutsche Sprache beherrscht, sei dennoch hier "noch nicht so richtig angekommen". Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben