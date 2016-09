App soll Flüchtlingshelfer vernetzen

Rastatt - Intern sprechen die Verantwortlichen zwar von "Flüchtlings-App", aber eigentlich wendet sich das neue Angebot des Diakonischen Werks Baden-Baden und Rastatt an all jene, die sich ehrenamtlich in Sachen Flüchtlingshilfe engagieren. Das digitale Werkzeug soll dazu dienen, dass möglichst alle Fäden aus der Region zusammenlaufen und wichtige Informationen, Ratschläge und Hilfen an einer Stelle zu finden sind. Und insofern nützt die App, die natürlich nicht nur über Smartphone, sondern auch am Rechner genutzt werden kann, dann doch wieder ganz direkt den Flüchtlingen selbst.

"Die erste Krise der Unterbringung haben wir weitgehend gelöst", sagt Diakonie-Geschäftsführer Otto Tepper, die Integration im Einzelnen werde nun die große Herausforderung für die kommenden Jahre. Die Diakonie wird dabei finanziell von der evangelischen Landeskirche und ihrem Maßnahmenpaket "Schutz, Aufnahme, Integration von Asylsuchenden und Flüchtlingen" unterstützt. So wurde die Beschäftigung von Sozialarbeiterin Sophia Guidi möglich, die unter anderem für die Pflege der App zuständig ist. Denn sie soll ständig auf dem neuesten Stand gehalten werden, wie Webdesigner Thomas Richers betont. Maßgeblich entwickelt wurde das digitale Werkzeug von seiner Mitarbeiterin Isabelle Schmitt.

"Wer Infos zur Flüchtlingsarbeit sucht, soll sie sich nicht im Netz zusammenklauben müssen", erklärt Richers den Sinn des neuen Angebots. Besonderen Wert habe man auf die Regionalität der eingestellten Adressen, Ansprechpartner, Stellen, Informationen, Nachrichten, Gruppen und Organisation gelegt. Wesentlicher Gedanke der Flüchtlings-App sei auch, dass ein Netzwerk unter den Helfern aller Sparten entstehen soll.

Ebenfalls sinnvoll ist sicher das Spendenbarometer. Wer die Seite aufruft und auf den entsprechenden Link klickt, kann gleich sehen, ob und wo zum Beispiel Babykleidung oder Koffer und Reisetaschen benötigt werden und wo die Lager für Erwachsenenkleidung schon voll sind. Im Augenblick nutzt zwar erst die Kleiderkammer des Roten Kreuzes in Gaggenau diese Möglichkeit, aber die App ist ja auch erst im Wachsen. Sie soll sich laufend erweitern und verändern. Gemeinnützige Vereine, Gruppen und Einzelpersonen sind aufgerufen, sich mit den Machern in Verbindung zu setzen und selbst am Aufbau des Netzwerks mitzuwirken. Bei Bedarf kann man sich auch für die Nutzung der App schulen lassen. Das neue Angebot sei kein Versuchsballon, hieß es gestern bei der Präsentation. Es funktioniere schon sehr gut. Nun müssten nur noch mehr Menschen in Mittelbaden davon erfahren.

www.fluechtlinge-bad-ra.de