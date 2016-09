Schüler-Gremium soll mitbestimmen

Rastatt - In welchen Fällen sollen Rastatter Jugendliche künftig ein Mitspracherecht bei kommunalen Planungen haben? Und wer soll darüber entscheiden? Diese Fragen zu beantworten, war Aufgabe des zweiten Workshops zur Jugendbeteiligung, der am Dienstagabend im Rathaus stattfand. Wie beim ersten Workshop am 19. Juli haben neun Jugendliche mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderats unter der Moderation von Frank Ulmer Wünsche und Möglichkeiten diskutiert. Obwohl sich die Jugendlichen um weitere Mitstreiter bemüht hatten, gab es auch an diesem Abend nicht mehr Beteiligte.

Als Beispiel für eine funktionierende Jugendbeteiligung wurde das Modell der Stadt Herrenberg vorgestellt. Angelika Reinhardt, die seit zwei Jahren als Jugendreferentin des dortigen Stadtjugendrings arbeitet, erläuterte das Prinzip der jugendlichen Mitbestimmung in der württembergischen Kleinstadt und berichtete von ihren Erfahrungen.

Ausgehend von diesem Vorbild hat sich der Workshop ebenfalls für die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle ausgesprochen, die als Weiche zwischen Jugendlichen und Verwaltung fungiert. Ob die Stelle innerhalb der Stadtverwaltung oder außerhalb, möglicherweise in einer ähnlich eines Stadtjugendrings zu gründenden Organisation angesiedelt werden soll, muss noch geklärt werden. Einigkeit herrschte darüber, dass die Personalkosten von der Stadt zu tragen sind.

Viel Diskussionsbedarf barg der Punkt, wer beziehungsweise welches Gremium die Entscheidung treffen wird, welche Projekte für Jugendliche relevant sind. Lukas Kippler, der als Beisitzer der Grünen Jugend Rastatt politisch aktiv ist, plädierte für eine Offenlegung aller von der Stadt geplanten Projekte, damit keine Vorauswahl durch die Amtsleiter stattfinde und die Jugendlichen selbst entscheiden könnten, ob sie daran mitarbeiten möchten oder nicht.

Moderator Ulmer konnte von den Erfahrungen anderer Städte berichten, dass eine Veröffentlichung der Vorhaben oft nicht ausreiche, um Jugendliche für ein politisches Mitwirken zu motivieren. In dieser Hinsicht war wieder Herrenberg vorbildlich. Dort treffen sich einmal im Jahr verpflichtend zwei Vertreter aus jeder Klasse von jeder weiterführenden Schule im "Jugendforum", um sich über die anstehenden Planungen zu informieren und sich daraufhin in Arbeitsgruppen zusammenzufinden und ein Jahr an dem ausgewählten Projekt mitzuarbeiten. Das hat den Vorteil, dass sich die Jugendlichen für eine Sache engagieren, die sie wirklich interessiert, ohne sich an eine Partei binden zu müssen. Das Ganze findet zudem in einem zeitlich überschaubaren Rahmen statt.

Ein Gremium, in dem Schüler aus allen Rastatter Schulen mitwirken, überzeugte die Workshop-Teilnehmer. Zu überlegen bleibt noch, wie die Schüler gewonnen werden können. Stefan Funk, Rektor der August-Renner-Realschule, sicherte die Unterstützung der Schulen zu, weil es auch in ihrem Interesse liege, die jungen Menschen zu politischer Verantwortung zu erziehen. Er gab zu bedenken, dass die Schüler der fünften und sechsten Klasse zu jung seien, um sie politisch einzubinden. Sie seien leicht zu instrumentalisieren.

Auf Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse wird am 4. Oktober der dritte Workshop stattfinden, in dem das Regelwerk über die Art der Jugendbeteiligung endgültig festgelegt werden soll. Eventuell wird dieser Entwurf noch mit einer Schülergruppe durchgespielt, deren Erkenntnisse würden dann in einer vierten Sitzung in die Endfassung mit einfließen.