Wald schreibt rote Zahlen

Bietigheim - Nachdem sich der Bietigheimer Gemeinderat am vergangenen Wochenende bei seiner Waldbegehung (wir berichteten) einen Überblick über den Dammwald verschafft hatte, stand bei der jüngsten Ratssitzung die Genehmigung des Forstwirtschaftsplans für 2017 an. Zuvor jedoch fasste man den Beschluss über die Festlegung der Brenn- und Bürgerholzpreise für das kommende Jahr.

Im Wesentlichen sollen die Preise sowohl für das Bürgerholz als auch das Sterholz konstant bleiben, informierte Revierförster und FW-Gemeinderat Willi Renkert. Dem zufolge wird der Preis der Holznutzer beim Bürgerholz bei zehn Euro pro Raummeter bleiben. Beim Sterholz kostet das Hartlaubholz 65 Euro pro Raummeter und für die Forle 62 Euro. Beim Brennholz in langer Form liegen die Preise für das Hartholz bei 53 Euro für Nadelholz und für Weichholz (Erle) bei je 38 Euro pro Raummeter. Der Schlagraum kostete im vergangenen Jahr 45 Euro pro Los.

Den Ausführungen des Forstbeamten Renkert zufolge sei in den vergangenen Jahren der Vollzug für Brennholz und Bürgerholz stetig zurückgegangen, was an den günstigen Ölpreisen und den relativ milden Wintern liegen könnte. Waren es 2014 noch 136 Personen, die sich für 1 183 Festmeter interessierten, so sind es 2016 noch 93 Personen, die 610 Festmeter machten. Bei Brennholz reduzierte sich die Zahl von 61 Personen auf 33. Das Sterholz war ebenfalls nicht mehr so gefragt: Die Nachfrage sank von 102 auf 42 Raummeter. Beim Bürgerholz sei das Interesse nur geringfügig kleiner geworden.

Bevor das Ratsgremium sich mit dem Forstwirtschaftsplan 2017 befasste, legte Renkert den Vollzug des Forstbewirtschaftungsplans für die Jahre 2014 und 2015 vor. Der Bewirtschaftungsplan schließt 2014 mit Gesamteinnahmen von rund 288 000 Euro; die Ausgaben betrugen rund 240 000 Euro, so dass ein Überschuss von rund 48 000 Euro entstand. Dieser komme hauptsächlich durch Einnahmen aus einer Liegenschaft von rund 133 000 Euro, die von einer Kieslagerung und einem Rückbau verursacht wurden. Im Forstwirtschaftsjahr 2015 wurden rund 210 000 Euro eingenommen; auf der Ausgabenseite standen rund 256 000 Euro.

Auch für das kommende Jahr sehen die Zahlen ähnlich aus. Man rechnet mit rund 167 000 Euro Einnahmen und 250 000 Euro Ausgaben.

Zu den wesentlichen Einnahmequellen zählen die Holzernte (rund 92 000 Euro) und Leistungen für Dritte (69 000 Euro). Bei den Ausgaben schlagen vor allem die Aufwendungen für Kulturen (rund 63 000 Euro) und die Bestandspflege (rund 43 000 Euro) zu Buche. Die Verwaltungskosten liegen bei 26 000 Euro und die Kosten für die Holzernte bei 49 000 Euro.

In seiner Statistik zeigte Renkert die Zahlen für die Holzeinschlagbilanz. Der zufolge wurde in sechs Jahren rund 17 000 Festmeter Holz geschlagen. Das sind im Durchschnitt 2 455 Festmeter, womit der durchschnittliche Holzeinschlag von 2 500 Festmeter fast gehalten werden konnte. Das Ratsgremium zeigte sich mit dem vorgelegten Zahlenwerk einverstanden und stimmte den Forstwirtschaftsplan 2017 uneingeschränkt zu.