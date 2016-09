Plädoyer für ganzheitliche Struktur im Forst

(dm) - Die Landkreisverwaltung will auch weiterhin eine "ganzheitliche Gesamtbetreuung" des Forsts im Kreisgebiet gewährleisten, in deren Zuge der Wald nicht nur als reine "Bretterplantage" angesehen wird, sondern auch Gemeinwohl und Naturschutz zum Tragen kommen. So lautete am Dienstagnachmittag ein Plädoyer bei der Waldbegehung, die den Kreistagsausschuss für Umwelt, Bau und Planung nach Steinmauern und Ötigheim führte.

Die Aussagen wurden vor dem Hintergrund des Kartellverfahrens getroffen, bei dem die Aufbrechung der bisherigen, laut Landratsamt bewährten, Strukturen der Forstverwaltung in Baden-Württemberg droht. Wie berichtet, hatten Beschwerden der Sägeindustrie die Wettbewerbshüter auf den Plan gerufen, denen nun die zentralisierte Nadelholzvermarktung ein Dorn im Auge ist. Staatswald einerseits sowie kommunaler und privater Wald sollen getrennt werden, nicht nur was den Verkauf, sondern laut Bundeskartellamt beispielsweise auch bereits die Auszeichnung der zu fällenden Bäume betrifft.

Nicht nur der Landkreis Rastatt, auch das Land, das die Waldbewirtschaftung weiterhin an ökologischen Kriterien ausrichten will, sieht das anders. Das Verfahren läuft und werde wohl vor dem Jahr 2018 keine gravierenden Änderungen nach sich ziehen, hieß es am Dienstag. Sicher aber werde es zu einer Neuerung des Landeswaldgesetzes führen, so Landrat Jürgen Bäuerle. Es bleibe noch Zeit, um Lösungen für die künftige Forstorganisation zu finden. Vorgeschmack war vor Jahresfrist die Einrichtung einer kreiskommunalen Holzverkaufsstelle für den Kommunalwald.

Dass im "komplexen Sachgebiet Wald" gerade auch der Fachberatungsbedarf für Waldbesitzer zunimmt, den das zuständige Forstamt im Landratsamt neben der Bewirtschaftung leistet, sei einer der Punkte, der für die Betreuung des Forsts aus einer Hand spreche. Geradezu eine neoliberale Schreckvorstellung für die hiesigen Verantwortlichen um Forstamtsleiter Thomas Nissen und Forstdirektor Heinz Wicht wäre es, wenn Kommunen die Vermarktung an rein profitorientierte Unternehmen ausschreiben und sogar Beratung einkaufen müssten.

So war am Dienstag auch die Bedeutung des Natur- und Artenschutzes für die Waldwirtschaft ein Thema. Der hiesige Landkreis gehört zu den waldreichsten in Baden-Württemberg, 52 Prozent seiner Fläche sind mit Wald bedeckt (38100 Hektar), pro Jahr werden rund 230000 Festmeter Holz "nachhaltig produziert, eingeschlagen und vermarktet". Der überwiegende Teil befindet sich im Eigentum der öffentlichen Hand - auf ausgewählten Flächen wird zur Erhaltung und Wiederherstellung von Lebensräumen auf Holzernte verzichtet ("Alt- und Totholzkonzept"). Gerade in den Wäldern der Rheinebene wie in Steinmauern oder Ötigheim habe die Biodiversität (Artenvielfalt) aufgrund naturnaher Bewirtschaftung großen Stellenwert - auch wenn das für die Besitzer, in diesem Fall die Kommunen, wirtschaftliche Ausfälle bedeutet. Durchaus ein Spannungsfeld. "Das Geschäft des Försters wird dadurch immer anspruchsvoller", so Thomas Nissen. Wenn man zum Beispiel einen Baum fällen würde, in dem der streng geschützte Heldbock lebt, der nur zwischen Rastatt und Mannheim in der Rheinebene vorkomme, mache man sich strafbar.

Eine besondere Problematik der Wälder der Rheinebene wird unterdessen in Steinmauern deutlich, wo der Forst zu hundert Prozent aus Laubholz besteht. 44 Prozent davon sind Eschen, Hauptbaumart im Auewald, wertvoller Holzlieferant und vom massenhaften Auslöschen bedroht. Seit 2006 nagt ein unscheinbarer Pilz aus Südostasien an ihnen und lässt die Triebe und Blätter absterben (wir berichteten mehrfach). Wie dramatisch die Lage ist, machte Heinz Wicht deutlich, auch anhand einer rund 40-jährigen kranken Esche, die bei der Begehung vor den Augen der Ausschussmitglieder gefällt wurde und anschließend das dunkel gefärbte Innere ihres Stamms offenbarte. Rund 90 Prozent der Eschen seien befallen; als "Brotbaum" der Auwälder, sowohl in ökologischer als auch in ökonomischer Sicht, sei sie durch keine andere Baumart vollständig zu ersetzen. Vergleiche mit Orkan "Lothar" fallen, wenn es um das Ausmaß des Schadens geht. Zum großen Vorrats- und Holzverlust (Heinz Wicht: "Das ist Kälberschlachten, was wir hier machen müssen") kommt, dass Gemeinden wie Steinmauern, wo bislang auf Naturverjüngung gesetzt wurde, Ersatz-Nachwuchs einkaufen müssen.