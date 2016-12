Verregnete Passantenzählung

(sl) - Lockt die Schloss-Galerie in Rastatt zusätzliche Kunden in die übrige Innenstadt? Am Montagabend hat Citymanager Johannes Flau dem Stadtmarketingausschuss das vermeintlich ernüchternde Ergebnis einer ersten Passanten-Frequenzmessung präsentiert. Der Publikumsrückgang beträgt recht genau zehn Prozent, soll aber laut Flau nicht überbewertet werden, handele es sich doch um eine allererste Zählung, die keine generellen Schlüsse zulasse und zudem noch Wetterpech hatte: "Wir rechnen erst ab der dritten oder vierten Messung mit einem brauchbaren Ergebnis."

Gezählt wurde an fünf Standorten in Post- und Kaiserstraße an drei Apriltagen (Donnerstag, Freitag und Samstag) kurz vor der Eröffnung der Schloss-Galerie sowie zum Vergleich ziemlich genau ein Jahr später. Ostern war an beiden Terminen schon vorbei. Vor der Eröffnung der Galerie wurden an allen Standorten zusammen 64677 Passanten registriert, ein Jahr später waren es 58204. Besonders frappierend war der Rückgang ausgerechnet am Samstag, an dem es aber laut Flau vormittags in Strömen regnete, während ein Jahr zuvor der Himmel blau war. Außerdem gingen die Zahlen nicht in der gesamten Innenstadt zurück. In der Poststraße, also in der unmittelbaren Nachbarschaft der Schloss-Galerie, stiegen sie an den regenfreien Tagen oder blieben annähernd gleich.

Aus dem Gremium, in dem der Einzelhandel gut vertreten ist, erhielt Flau Zustimmung für seine Einschätzung, dass man diese ersten Ergebnisse nicht überbewerten solle, so etwa von Franz-Josef Klagmann vom gleichnamigen Schuhgeschäft. Karl-Ludwig Hauns ("Café am Schloss") zählt seit der Eröffnung der Schloss-Galerie wieder mehr Kunden aus dem Elsass, die nach dem Ende des Kaufhauses Schneider weniger geworden wären. Diesen Eindruck bestätigt Flau (er hat französische Autokennzeichen gezählt) und führt das auch auf eine Anzeigenkampagne in einer elsässischen Wochenzeitung zurück, die sehr gut funktioniere.

Weitere Maßnahmen der Imagewerbung für Rastatt als Einkaufsstadt waren in diesem Jahr Großplakate in der Region, Videospots in den Bahnen des KVV und Citylight-Werbung in Rastatt selbst. Aktionen wie "Rastatt liebt Dich" zum Valentinstag, die Einkaufsnacht "Ladies Night" und die Musiknacht sollen wieder aufgelegt werden. Sehr erfolgreich seien auch die verkaufsoffenen Sonntage gewesen.

Doch Flau berichtete nicht nur von eitel Sonnenschein. Der klassische Einzelhandel befinde sich angesichts von Online-Handel und Aktionssortimenten der Discounter im größten Strukturwandel seiner Geschichte. Flau zählte Risiken auf: Fehlender Wille und Tatkraft, zu egoistisches Verfolgen von Einzelinteressen, Mangel an Durchhaltevermögen und passives Zuschauen, anstatt mitzumachen. Flau beklagte teilweise Konzeptionslosigkeit, Aktionismus und ungenügende Abstimmung. Andererseits sieht er große Chancen für den Rastatter Einzehandel, wenn sich die Innenstadt den geänderten Bedürfnissen der Bürger und Kunden anpasse. Die Inszenierung soll authentisch sein und zu Rastatt passen: "Wir werden kein zweites Karlsruhe und erst recht kein zweites Hamburg, aber Rastatt ist eine schöne Stadt, in der man stressfrei vieles einkaufen kann. Wir brauchen uns nicht zu verstecken."