Hängepartie um Zukunft der Mosquito-Bar

Hügelsheim - Der langjährige Pächter der Mosquito-Bar am Hügelsheimer Erländersee, Chris Eißner, hatte im Mai seinen Rückzug im Badischen Tagblatt angekündigt, auf Facebook ist seit September von Abschied die Rede. Allerdings ist noch nicht entschieden, ob er tatsächlich aufhört. "Im Januar muss klipp und klar eine Entscheidung gefällt werden", sagt Bürgermeister Reiner Dehmelt.

Hintergrund für die Hängepartie ist der Umstand, dass die baurechtlichen Genehmigungen für das Areal zeitlich befristet sind. Die Gemeinde verhandelt seit geraumer Zeit mit dem Landratsamt, um unbefristete Genehmigungen zu erhalten, denn nicht nur die Verwaltung, sondern auch der Pächter benötigen Planungssicherheit.

Ein Räumungsverkauf von Dekorations- und Einrichtungsgegenständen hat zwar am Wochenende in der Mosquito-Bar stattgefunden, doch die technische Infrastruktur ist noch vorhanden, wie Eißner auf BT-Nachfrage erläutert. Mehr will er aber momentan nicht sagen, nur so viel, dass es nicht an ihm liege, wenn er den bestehenden Pachtvertrag, der am 30. April 2017 endet, nicht verlängert: "Wie kann ich einen Vertrag verlängern, wenn ich keine baurechtliche Genehmigung bekomme und die Gemeinde Hügelsheim keinen Bebauungsplan hinbekommt?"

Knackpunkt an der Angelegenheit ist der Umstand, dass die bau- und wasserrechtlichen Genehmigungen für die Anlagen am See zeitlich befristet sind, weil sie sich im Außenbereich und in einem FFH-Gebiet befinden und im Rückstaubereich der Staustufe und im Auslaufbereich des Polders Söllingen-Greffern sind.

Bei einer Probeflutung des Polders im Dezember 2010 wurde der Heizungskeller der Mosquito-Bar überschwemmt, Heizöl trat aus und die Feuerwehr musste anrücken. Eißner lehnte es ab, die Rechnung für den Feuerwehreinsatz zu bezahlen, das Ganze landete vor dem Verwaltungsgericht und endete mit einem Vergleich.

Die baurechtlichen Genehmigungen sind auf zehn Jahre befristet, ein Bebauungsplan, der baurechtliche Standards und Festsetzungen regelt, könnte theoretisch Abhilfe schaffen. Wie berichtet, stand die Gemeinde Hügelsheim Anfang des Jahres in Verhandlungen mit dem Landratsamt, um einen Bebauungsplan für den Bereich aufzustellen. Doch bereits in den Vorgesprächen habe die Kreisbehörde einen Bebauungsplan abgelehnt, erläutert Dehmelt den Sachverhalt. Nun sei man bestrebt, beim Landratsamt zumindest einzelne Baugenehmigungen zu erhalten, und zwar möglichst unbefristet, damit sowohl Gemeinde als auch Pächter Planungssicherheit im Hinblick auf weitere Investitionen haben. Bei den betreffenden Baugenehmigungen muss zudem noch das Regierungspräsidium in Karlsruhe angehört werden. Im Detail geht es darum, dass einzelne Bereiche des Areals am Erländersee nicht hochwassergeschützt sind. Das Regierungspräsidium wolle aber sicher sein, dass es bei weiteren Flutungen des Polders keine Schadensersatzansprüche mehr gibt, so Dehmelt.

Doch bevor ein Pächter für den Hochwasserschutz Geld in die Hand nimmt, benötigt er klare Rahmenbedingungen. "Aus kaufmännischer Sicht betrachtet müssen wir zu einer dauerhaften Baugenehmigung kommen, doch mir sind die Hände gebunden", sagt Dehmelt. Die Gemeinde sei bestrebt, den gastronomischen Betrieb am Erländersee aufrechtzuerhalten, versichert er. Chris Eißner sei nach wie vor "unser einziger Ansprechpartner, obwohl wir schon etliche Interessenten haben", erläutert der Rathauschef weiter.

Das Verhältnis zwischen Pächter und Gemeinde gilt seit geraumer Zeit als belastet, beide Parteien stehen über ihre Anwälte miteinander in Kontakt. Diese seien jedoch ebenfalls bestrebt, das Problem mit den Baugenehmigungen zu lösen, so Dehmelt.

Käme es zu einer dauerhaften Lösung, dann würde auch der Angelsportverein Hügelsheim davon profitieren, der im Jahr 2008 eine Schutzhütte unweit des Sees gebaut hat. Auch für sie gilt (noch) eine zeitlich befristete Genehmigung von zehn Jahren.