Übernachtungszahlen in Rastatt steigen wieder

(sl) - Nach einem Knick im Jahr 2014 hat die Kurve der Übernachtungszahlen in Rastatt 2015 ihren Weg nach oben fortgesetzt und damit eine Grundtendenz bestätigt, die schon seit rund sieben Jahren zu beobachten ist. 128681 Übernachtungen zählte das Statistische Landesamt Baden-Württemberg für das vergangene Jahr (Zahlen für 2016 liegen noch nicht vor). 2014 waren es 122078 Übernachtungen und 125306 im Jahr 2013. Ein Großteil der Übernachtenden in Rastatt sind Geschäftsreisende, rief Stadtmarketingchef Raphael Knoth dem Ausschuss für Stadtmarketing in Erinnerung.

Knoth geht aber auch bei den Tagestouristen von steigenden Zahlen aus. Messen kann man dies natürlich nicht, erklärte er am Montagabend. Einen deutlichen Hinweis gebe aber die häufige Buchung von Stadtführungen, die von der Touristinfo angeboten werden. Seit 2010 steigt ihre Anzahl (mit einem vorübergehenden Dämpfer 2015) und hat in diesem Jahr zum ersten Mal 200 Stadtrundgänge überschritten. Es handele sich dabei ausschließlich um die Führungen, die von der Stadt organisiert werden. Nicht mitgezählt sind Schlossführungen in der Residenz und in Favorite sowie die Angebote des Historischen Vereins.

Überwiegend gute bis sehr gute Noten bekomme das touristische Angebot der Barockstadt auch in Umfragen bei den Gästen, und zwar sowohl was die Beratung, die Stadtführungen, das gastronomische Angebot und Rastatt als solches betrifft. In der Vergangenheit hatte auch die eine oder andere ungenügende Zensur im touristischen Zeugnis gestanden.

Am Erfolg der Stadtführungen will das Stadtmarketing festhalten und das Angebot noch weiter ausbauen. Als weitere Instrumente der Tourismusförderung nennt Knoth die schon länger geplante Fertigstellung der "neuen" historischen Route durch die Innenstadt, eine neue touristische Marketingbroschüre, die Entwicklung von (Wochenend-) Pauschalen, die Einweihung der Schiffsanlegestelle Plittersdorf im April oder Mai und die Intensivierung der regionalen Zusammenarbeit. Gespannt ist Knoth ferner auf die Auswirkungen des neuen Ibis-Hotels auf die Übernachtungszahlen.