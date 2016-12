Historische Route wird aufgemöbelt

Rastatt - Die Neugestaltung der Historischen Route zu den Sehenswürdigkeiten Rastatts kann in die Umsetzung gehen. Die Anfang Februar vom Gemeinderat beauftragte Rastatter Agentur exakt hat geliefert und ist beim Stadtmarketingausschuss mit ihrer Konzeption auf Gegenliebe gestoßen. Insgesamt sollen zehn neue, mannshohe Metallstelen und neun Wandtafeln aus halbtransparentem Acrylglas, ein auffaltbares Infoblatt und URL- beziehungsweise QR-Codes fürs Smartphone historisch Interessierte durch die Barock- und Festungsstadt geleiten.

1997 hatte die Stadt die Historische Route mit ihren damals 18 Info-Stelen errichtet, 2004 wurden die Schilder renoviert, inzwischen sind sie erneut in desolatem Zustand, entsprechen weder den heutigen Anforderungen an eine Nutzbarkeit für behinderte Menschen noch dem Stadtdesign. All dies ist in die Neukonzeption eingeflossen, die Agenturchef Stefan Risché am Montagabend dem Stadtmarketingausschuss vorstellte. Außerdem wurde die mit der Polizei abgestimmte Streckenführung verbessert. Die Route startet am Schloss vor der Touristinfo (wo auch das Faltblatt zu haben sein wird) und führt den Kulturreisenden über historisches Pflaster zum Markplatz mit Rathaus, Stadtkirche und Brunnen, zu Fruchthalle, Ludwig-Wilhelm-Gymnasium und Schlosskirche, durch den Schlossgarten zu Museumstor, Pagodenburg und Einsiedelner Kapelle sowie zum Schluss zum Karlsruher Tor. Insgesamt sind es 23 Stationen mit zehn Stelen und neun Wandtafeln. Es werden bis zu drei Sehenswürdigkeiten auf einer Stele behandelt. Die Strecke soll noch einmal angepasst werden, wenn die neue Bebauung des Hatz-Areals fertig ist, kündigte Stadtmarketingchef Raphael Knoth an. Dann auch wieder als Rundweg.

Bei der Gestaltung habe man sich an den Bedürfnissen von Seh- und körperlich Behinderten orientiert. Als am besten lesbar habe sich laut Risché die Variante schwarze Schrift auf hellgrauem Hintergrund erwiesen. Ein weißer Hintergrund hätte Schmierfinken geradezu herausgefordert, so Risché. Ein Einsatz von Brailleschrift für Blinde und stark Sehbehinderte ist ebenfalls vorgesehen. Via Smartphone soll man sich die Infos auch vorlesen lassen können. Für Sehende weithin erkennbar sollen die vierseitigen Stelen dank des rot gehaltenen Markenzeichens der Stadt sein. Im Fall der 20 auf 110 Zentimeter großen Wandtafeln, die an historischen Gebäuden angebracht werden sollen, musste sich die Stadt mit dem Denkmalamt abstimmen. Dieses Verfahren sei so ziemlich das Aufwendigste an der ganzen Konzeption gewesen. Man einigte sich auf eine zurückhaltende Farbgestaltung. Das rote Rastatter R ist dort dann etwas weniger rot.

Die im Vergleich zur bisherigen Route deutlich verknappten Texte gibt es in einer Version für Erwachsene und in einer für Kinder. Sie sind auf der jeweiligen Augenhöhe angebracht. Eventuell könnte auch die Rastatter Figur Ludwig die Stadtmaus auf den Stelen auftauchen. Dies muss aber noch mit dem Kinderbuchautor Hans Peter Faller besprochen werden, so Risché.

Auf Anregung von Stadträtin Brigitta Lenhard (CDU) will Risché prüfen, ob es möglich ist, die Oberfläche der Stelen für eine bessere Sichtbarkeit am Abend reflektierend zu gestalten und einen QR-Code in rollstuhlgerechter Höhe anzubringen. Er soll Smartphone-Nutzer auf eine Homepage mit deutlich mehr Infos und vielleicht sogar kurzen Filmen leiten. Es ist aber auch ein zur Karte auffaltbares Infopapier in Planung. Über eine nächtliche Beleuchtung der Stelen habe man nachgedacht, das hätte aber den Kostenrahmen gesprengt. Der Vorsitzende des Gewerbevereins RA³, Thomas Richers, empfahl einen Lack, der vor Graffiti schützt. Er würde auch bei den im Rahmen von "Stardrive" bemalten Stromkästen angewandt.