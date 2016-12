Spurensuche führt in die finstere Vergangenheit

Rastatt - Ein Besuch in der Hamburger Zentralbücherei im Jahr 2008 verändert das Leben der damals 38-jährigen Jennifer Teege nachhaltig. Teege, die mit sieben Jahren zu einer Adoptivfamilie kam, durchstöbert ein wahllos herausgezogenes Buch und entdeckt darin Fotos ihrer leiblichen Mutter und Oma. Nach einer kurzen Recherche stößt sie schließlich auf die Lebensgeschichte des brutalen SS-Offiziers Amon Göth. Über das Wissen, Enkelin eines Mörders zu sein, sprach Teege gestern vor Schülern des Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums.

In Kooperation mit der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte und ihres Fördervereins lud das LWG Teege, Tochter eines Nigerianers und einer Deutschen, zu einem etwas anderen Zeitzeugengespräch ein, um über ihre Lebensgeschichte und die ihres Großvaters zu sprechen.

Durch ausgewählte Sequenzen des Films "Schindlers Liste" erhielten die rund 200 Oberstufenschüler zu Beginn der Veranstaltung zunächst einen Einblick davon, wer Amon Göth überhaupt war. Göth hatte als SS-Offizier die Leitung des Konzentrationslagers Plaszow inne. Traurige Berühmtheit erlangte er vor allem durch seine unglaublichen Gräueltaten und seinen unvorstellbaren Sadismus - unter anderem nutzte er seine Hunde als Mordinstrument. 1946 wurde Göth schließlich zum Tode verurteilt.

Nach den Filmsequenzen, die das Wirken ihres Großvaters verdeutlichten, betrat Teege das Rednerpult und liest aus ihrem Buch "Amon. Mein Großvater hätte mich erschossen" vor. Über den Tag in der Bibliothek, der ihr Leben verändern sollte, über ihre Kindheit in der Adoptivfamilie, über gelegentliche Wiedersehen mit ihrer leiblichen Mutter und über das Wissen, Enkelin eines Massenmörders zu sein. Die Schüler lauschten gebannt ihren Erzählungen. Außer Teeges Stimme herrschte absolute Stille in der sonst mit Leben gefüllten Aula. Einige Schüler schüttelten etwa sachte mit dem Kopf, als die Autorin über ihre Spurensuche in die Vergangenheit berichtete.

Dieses plötzliche Wissen über ihre leibliche Familie habe "sie schwer getroffen und aus der Bahn geworfen. Ich konnte es einfach nicht glauben, dass mein Großvater ein Massenmörder war", erzählte sie im folgenden Podiumsgespräch mit den LWG-Schülern Susanna Meyer und Marius Karle.

Die Folge: Teege brach zusammen, wurde depressiv und begann schließlich eine Therapie, um das Erlebte zu verarbeiten. Mit der Journalistin Nikola Sellmair begab sich Teege auf eine Reise in ihre eigene Vergangenheit. Das Buch, das 2013 erschien, half ihr wieder Boden unter die Füße zu bekommen. "Ich habe mein komplettes bisheriges Leben infrage gestellt. Oft habe ich mich gefragt, ob mein Leben eine einzige Lüge war" berichtete Teege. Die Antwort lieferte sie gleich hinterher. "Dabei war ich diejenige, die belogen wurde."

Aus dem Publikum möchte eine Schülerin wissen, ob sie eine konkrete Frage hätte, wenn sie mit ihren Großeltern reden könnte. "Die eine Frage habe ich nicht. Ich würde es einfach gerne verstehen, wie meine Großmutter so einen Menschen wie Amon Göth lieben konnte", antwortete Teege und erklärte, dass ihre Oma bis zu ihrem Suizid ein Bild von ihm auf dem Nachttisch hatte. An ihn habe sie keine konkreten Fragen. Sie würde ihm einfach zuhören, da ich "in den vergangenen Jahren gelernt habe an einen Dialog zu glauben", so Teege.

Zum Schluss der regen Diskussion kommt sie auf den Umgang mit dem "Dritten Reich" zu sprechen, den Rechtsruck in Europa und die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. "Keiner von uns hier in der Aula trägt irgendeine Schuld an den Verbrechen der damaligen Zeit. Aber jeder auf der Welt, und vor allem wir Deutsche, haben die Verantwortung, unsere Geschichte nicht unter den Teppich zu kehren. Ich möchte die Menschen nicht belehren, sondern anhand meiner eigenen Geschichte vielleicht einfach etwas weiser machen."