Der Feldhüter kehrt zurück Von Christian Rapp Ötigheim - Die Tellgemeinde bekommt nach zehnjähriger Abstinenz wieder einen Feldhüter. Dies beschloss der Gemeinderat am Dienstag in seiner Sitzung. Ziel des Feldhüter sei es, für Ordnung und Sicherheit auf der Flur zu sorgen sowie als Ansprechpartner für die Belange der Bürger, Jagdpächter und Landwirte da zu sein, erklärte Bürgermeister Frank Kiefer. Momentan läuft auf Ötigheimer Gemarkung noch das Flurbereinigungsverfahren. Dies bringe mit sich, dass noch kein Eigentumsübergang erfolgt sei, weshalb die Pflege der Grundstücke vernachlässigt werde, erläuterte Hauptamtsleiterin Eva Kühn. So seien etwa verstärkt wilde Brombeerhecken zu beobachten oder Bäume und Sträucher, die auf die Feldwege ragen. Zudem verlange die Großbaustelle der Deutschen Bahn eine verstärkte Kontrolle, da etliche Bauunternehmer auf der Flur unterwegs seien. Ein weiterer unrühmlicher Punkt sei die Zunahme der illegalen Müllentsorgung. So werde immer mehr Bauschutt, Hausmüll oder Gartenabfall in der Landschaft abgeladen, erklärte Kiefer. Zudem fallen bei der Entsorgung des Unrats Kosten für die Gemeinde an. "Eigentlich sollte es unsere Pflicht sein, die Flur zu beachten und in einem ordentlichen Zustand zu halten. Fakt ist aber, dass wir das momentan nicht können", fand Kiefer deutliche Worte zum momentanen Erscheinungsbild. Mit der Einstellung eines Feldhüters auf 450-Euro-Basis verspricht sich die Verwaltung, die Wertschätzung der Landschaft zu steigern und nachhaltig in einen schönen und besseren Zustand zu bringen. Der Feldhüter sei ein "altbewährtes Mittel zu Försters Zeiten gewesen", so der Bürgermeister. Außerdem fungiere der Feldhüter als Ansprechpartner für die Sorgen der ortsansässigen Landwirte und Pächter. Auch die Landwirte sprachen sich bei einem Runden Tisch im November für einen Feldhüter aus, erklärte Kiefer. Ralph Ganz (CDU) fand zwar "die Absicht gut", die dahinterstecke, bezweifelte aber, dass der Feldhüter in seinen "acht bis neun Stunden im Monat weitere illegale Müllentsorgung verhindern" könne. Für ihn sei der Posten "so unnötig wie die Politessen." Hans Hofmann (SPD) widersprach seinem Vorredner: "Die Zeit ist reif für einen Feldhüter". Markus Rapp (CDU) hob besonders die Funktion als Ansprechpartner hervor, wenngleich man abwarten müsse, ob der Feldhüter tatsächlich den gewünschten Erfolg bringe. Zudem schlug er eine zweijährige Befristung vor. "Zunächst muss sich der Feldhüter einen Überblick über die vielen verantwortungsvollen Aufgaben machen und sich einarbeiten. Danach sieht man dann, ob sich die Idee bewährt hat", erklärte Kiefer. Bei der anschließenden Abstimmung sprach sich eine deutliche Mehrheit des Rats dafür aus, die Verwaltung mit der Ausschreibung einer 450-Euro-Stelle zu beauftragen. Lediglich zwei Räte stimmten mit Nein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben