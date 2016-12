Notaufnahme: Neuer Leiter will Abläufe verbessern Von Sebastian Linkenheil Rastatt - Mit einem Schnupfen oder Durchfall gleich ins Krankenhaus? Auch die Zentrale Notaufnahme der Rastatter Klinik hat mit einem ungebremsten Ansturm von Patienten umzugehen, die beim Hausarzt eigentlich besser aufgehoben wären. Diesen deutschlandweiten Trend bestätigt der neue Leiter der Ambulanz, Thomas Worms. Seine Berufung ist Teil einer Strukturänderung innerhalb der Organisationsabläufe. Dr. Andreas Eichenauer, der am Klinikum Mittelbaden Medizin und Pflege leitet, spricht von einem entscheidenden Schritt. Thomas Worms zeigt auf ein beeindruckendes Diagramm auf seinem Computerbildschirm: 1187 Patientenkontakte sind dort ausgewertet - allein für die vergangenen zwei Wochen seit 1. Dezember. Im Durchschnitt 80 Patienten pro Tag. Bemerkbar macht sich auch, dass seit April die Neurologie in Rastatt zentralisiert ist. Das bedeutet statistisch etwa 160 bis 180 Patienten mehr pro Monat. Wobei neurologische Untersuchungen zum Beispiel bei Verdacht auf Schlaganfall besonders lange dauern und damit die Patienten viele Stunden in der Notaufnahme bleiben müssen, wie Thomas Worms erklärt. Der 39-jährige Notfallmediziner aus Ettlingen, der in Homburg an der Saar studiert hat und dann am städtischen Klinikum in Karlsruhe beschäftigt war, wirkt seit 2007 an der Klinik Rastatt als Oberarzt in der Inneren Medizin und wird weiterhin als Notarzt im Einsatz sein. "Seine neue Aufgabe ist weniger die medizinische Leitung, sondern die Organisation", erklärt Dr. Eichenauer. Er wird also zum Beispiel nicht dem Chirurgen sagen, wie er ein gebrochenes Bein zu operieren hat. Es geht aber um die Verteilung der naturgemäß begrenzten Ressourcen in der Notaufnahme - und die letzte Entscheidung im Fall von Engpässen. Die Dringlichkeit der Patientenversorgung stehe dabei ganz oben: Schwere Fälle haben natürlich Vorrang. Zur Verfügung stehen den Mitarbeitern der Fachgebiete Chirurgie, Neurologie und Innere Medizin für ihre Patienten fünf Notfallkabinen und 15 Liegeplätze, acht davon mit Monitorüberwachung, die etwa Menschen mit Verdacht auf Herzinfarkt brauchen. Hinzu kommt noch der Schockraum für Schwerverletzte. Eine Entlastung erfahre die Notaufnahme schon jetzt durch die räumliche Trennung von einbestellten Patienten, die "nur" zur Besprechung vor einer Operation oder zur Nachsorge kommen. Nun soll ein Konzept entwickelt werden, wie in Zusammenarbeit mit externen Anbietern für mehr Krankenwagen zum Transport von Klinik zu Klinik gesorgt werden kann, eventuell auch mitfinanziert vom Klinikum. Das sorgt für eine raschere Verteilung der Patienten. Besonders nachts und am Wochenende stünden zu wenige Fahrzeuge zu Verfügung. Ferner laufen Planungen, die längerfristige Monitorüberwachung von Neurologiepatienten aus der Notaufnahme auszulagern. Es muss aber noch die Platzfrage geklärt werden. Doch selbst bei einer Optimierung aller Arbeitsabläufe will Thomas Worms keine Hoffnung auf eine Zentrale Notaufnahme ohne Wartezeiten machen. Dazu sei der Ansturm einfach zu groß und die Krankenhäuser in Deutschland unterfinanziert.

