Jetzt soll auch das LWG abgeriegelt werden

Zunehmendem Vandalismus rund ums Ludwig-Wilhelm-Gymnasium will die Stadtverwaltung mit einem Zaun im hinteren Bereich des Schulgeländes begegnen. Den Einsatz von Videokameras, wie er an der August-Renner-Realschule praktiziert wird, will man im Rathaus nicht verfolgen. Das LWG wäre dann die fünfte Schule, die mit einem Zaun gesichert wird. Derartige Anlagen wurden bereits an Tulla-Gymnasium, Realschule, Carl-Schurz- und Gustav-Heinemann-Schule installiert - mit guten Erfahrungen, weil es auf dem jeweiligen Gelände "nahezu keine Probleme" mehr durch unbefugte Nutzung gebe, bilanziert die Stadtverwaltung. Für die Sitzung des Gemeinderats am Montag (Beginn: 17.30 Uhr) schlägt die Verwaltung vor, das Konzept nun auch am LWG anzuwenden. Die Schulleitung hatte dies bereits 2010 angeregt. Der Gemeinderat votierte dagegen, stattdessen solle der Einsatz von Videokameras geprüft werden. Zwar stellt die Verwaltung an der Realschule im Zuge dieser Überwachungsmethode deutliche Verbesserungen fest, was Vermüllung und Vandalismus betrifft. Allerdings ließen sich derartige Vorfälle nicht ganz ausschließen. Und: Jene Zeitgenossen, die ihr Unwesen treiben, würden nur an andere Stellen verdrängt. Deswegen will die Verwaltung den Kameraeinsatz nicht ausdehnen. Gleichwohl sieht man Handlungsbedarf: Müllablagerungen, Verunreinigungen durch Kot, Sachbeschädigungen stehen auf der Liste der ärgerlichen Vorfälle. Mehrfach in diesem Jahr wurden Fenster der Historischen Bibliothek beschädigt. Jugendliche zeigten sich rücksichtslos und aggressiv und würden sogar den LWG-Hausmeister bedrohen, heißt es in der Situationsanalyse. Weil die staatliche Schlösserverwaltung ähnliche Probleme hat und eine Sicherheitsfirma zur Überwachung des Schlossparks eingeschaltet hat, fürchtet man im Rathaus, dass aufgrund verstärkter Kontrollen Störenfriede zunehmend vom Park aufs LWG-Gelände abwandern. Deshalb soll im kommenden Jahr für 30000 Euro ein Zaun im Bereich Engelstraße, Sporthalle sowie eines Teils der Lucian-Reich-Straße errichtet werden, um den hinteren Teil der Schule komplett zu sichern. Der Zaun zwischen Haupt- und Mittelbau soll so positioniert werden, dass die Aula zugänglich bleibt. Die Erfahrungen sollen dann Aufschluss darüber geben, ob man später auch an der Lyzeumstraße einen Zaun errichten wird und damit das Gelände komplett abriegelt. Dies müsste jedoch mit dem Landesdenkmalamt abgestimmt werden.

