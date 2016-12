"Knöpfle rocks for Benefiz"

Kuppenheim/Sinzheim - Fetzige Rockmusik hören und dabei noch Gutes tun, das ist am morgigen Samstag, 17. Dezember, in der Kuppenheimer Wörtelhalle möglich. Die Narrenzunft Knöpfle lädt gemeinsam mit Freunden zu einem Benefizkonzert ein, an dem sich drei Rockbands beteiligen. Den Erlös spenden die Veranstalter an eine 45-jährige Mutter zweier Kinder, die bei einem Motorradunfall im Sommer ein Bein verloren hat und im Rollstuhl sitzt.

Seit diesem Tag Anfang Juli ist für Tanja S. nichts mehr, wie es war. Sie war mit mehreren Arbeitskollegen von LuK in Bühl auf Ausflugsfahrt in die Pfalz, als ein 26-jähriger Autofahrer auf einer geraden Strecke aus unbekannten Gründen in die Gruppe hineinfuhr. Ein 54-Jähriger aus Bühl wurde getötet, die Mutter aus Sinzheim schwer verletzt (wir berichteten).

"Ich kann mich nur an den Aufprall erinnern, an mehr nicht, aber ich bin froh, dass ich überlebt habe", sagt sie. Nach vier Tagen im künstlichen Koma und mehreren Operationen ist sie nun seit Oktober in Ludwigshafen in einer Reha-Klinik, wo sie voraussichtlich noch weitere sechs Monate bleiben muss. Vor fünf Wochen durfte sie das erste Mal wieder für einige Tage nach Hause zu ihrer Familie.

"Es ist noch ein sehr langer Weg, den ich gehen muss. Ich muss lernen, mit der Prothese zu gehen und im Alltag zurechtzukommen, aber ich weiß, dass ich es schaffen werde", sagt sie im BT-Gespräch und fügt hinzu, dass sie es ohne die großartige Unterstützung ihrer Familie, von Freunden und den Betreuern in der Reha nicht geschafft hätte.

"Man muss Hilfe annehmen, dann wird es auch gut", sagt Tanja S., die sich insbesondere auch auf ihren Hund "Gismo" und ihr Pferd "Chilli" freut. "Ich will wieder aufs Pferd, spätestens nächstes Jahr will ich wieder reiten", blickt sie mit Mut in die Zukunft.

"Halt' die Welt an, lass' uns fliegen", singt die Band "Endeffekt" aus Forbach, die vor vier Jahren beim Bandförderpreis Play Life unter die besten zwölf Bands Baden-Württembergs gewählt wurde. Die sechs Musiker stellen sich in den Dienst der guten Sache. Ebenso die 2004 gegründete Band "Snake-Bite" aus Ludwigsburg, die Rock'n'Roll, Country bis hin zu Soulnummern spielt. Die Coverband "Onderschd Covered" aus Kappelrodeck bringt Rock der 70er- und 80er-Jahre auf die Bühne.

Einlass zum Benefizkonzert in der Wörtelhalle ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Der gesamte Erlös kommt Tanja S. und ihrer Familie zugute. Eine Spendenbox wird aufgestellt. Alle Helfer und die drei Rockbands engagieren sich ehrenamtlich.